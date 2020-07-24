Сурогатна мати з Вінниці відверто розповіла, чому зважилася на цей крок

Українка з Вінниці в 43 роки Ольга Кіцена стала сурогатною матір'ю для китайської пари.

Для "КП в Україні" жінка відверто розповіла, як зважилася народити чужу дитину і як проходила вагітність. У вінничанки є рідна дочка – 13-річна Аліса. Кіцена зважилася на сурогатне материнство, щоб купити окреме житло для себе і дочки.

Ольга Кіцена Facebook

"Що змусило? Матеріальне питання – хочу купити свою квартиру, з'їхати від мами. Поки ми живемо всі разом – я, моя мама і дочка. Ми радилися з Алісою, що непогано було б мати своє житло ... Дочка все зрозуміла. А мама? Ну що вона мені скаже – мені 40 років ... Мама бажає мені здоров'я", – розповіла вона.

Сума, яку Кіцена отримає за дитину не називається, проте сурогатній мамі за послуги клініка репродуктивної медицини в Києві обіцяли 15-25 тисяч євро. Вагітність проходила добре, прижилося два ембріона.

"Лікарі сказали, що так краще для мого здоров'я – були ризики через вік. Завжди підсаджують кілька триденних ембріонів, зазвичай "приживається" один", – зазначила вона.

Ольга Кіцена Facebook

Кіцена розповіла, що вона за весь час вагітності жодного разу не спілкувалася з китайською парою.

"Китайці – більш закриті, вони нечасто спілкуються з сурогатними мамами. Багатьом все одно, хто виносив, вони хочуть забрати дитину – і все. А деякі, наприклад італійці, німці, румуни, дуже балакучі, вони можуть навіть наполягати на прямому спілкуванні. Одна дівчинка, яка народила п'ять років тому для пари, до речі, теж з Китаю, до сих пір з ними спілкується, вони їй висилають фото хлопчика. Деякі приїжджають за місяць-два до пологів, щоб здружитися, присутні на пологах", – поділилася українка.

Кіцена додала, що вагітність протікала відмінно і до шостого місяця взагалі не відчувала дискомфорту.

"Було тільки відчуття, що я товста. Правда, на перших порах був токсикоз – жахливо себе почувала. Хотілося то солоних огірків, то цукерок. А іноді чогось такого, і не зрозумій – з чого раптом? Тоді зрозуміла всі ці анекдоти про вагітних, які вночі мужиків за гранатами посилають. Але й ногою тупала, нікого нікуди не посилала. Хотіла – перехотіла, все нормально", – згадувала жінка.

За два місяці до пологів її поселили на арендованій квартирі в Києві. Про свою сурогатну вагітность Кіцена писала в соцмережах. Деякі люди її підтримували, але були й такі, що не поділяли її рішення.

"Підходять до мене в кафе, кажуть: "Ви велика молодець, що даруєте надію людям", "Я б теж хотіла мати дітей, ваша історія – до сліз", "Спасибі, що такі, як ви, існують"... Це дуже приємно . Немає нічого приємнішого – усвідомлювати, що ти була корисна на планеті, не просто дерево посадила, будинок побудувала, а дала життя. Це більше, ніж гроші", – розповіла вона.

Ольга Кіцена народила хлопчика Facebook

Пологи пройшли добре за допомогою кесаревого розтину. Здоровий хлопчик народився 5 липня, вага 2540 грамів і зростом 46 см. Гроші Кіцена вже отримала і планує витратити їх на житло. Зараз вона відновлюється після пологів і незабаром готова вийти на роботу.

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