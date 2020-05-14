"Не зобов'язана забирати!" Сурогатна мати пояснила, куди подіти відмовних дітей

Сурогатна мати після народження дитини не зобов'язана забирати її в разі відмови, всю відповідальність за неї несуть біологічні батьки.

Таку відповідь жінки, яка заробляє на життя сурогатним материнством, у Facebook опублікувала Зоя Мельник, колишня співробітниця поліції, яка зараз працює в громадській організації "Батьківський союз".

"У коментарях до посту відписалася жінка, яка розповіла, що вона сурогатна мати і в такий спосіб заробляє на життя. Я запитала, що буде з дитиною, якщо "замовники" її не заберуть (а такі випадки не такі вже й рідкісні)", – написала Мельник.

У відповідь їй жінка заявила, що з такими дітьми буде те саме, що відбувається зі звичайними відмовниками.

"В Україні таке було тільки раз, і то не завдання сурогатної матері – з ембріона зробити людину. Після народження дитини пишеться відмова. На цьому місія сурогатної мами закінчується. Вона не зобов'язана нічого робити з цією дитиною. І забирати її не зобов'язана", – наголосила жінка.

За словами сурогатної матері, юридичну відповідальність за дитину після народження несуть біологічні батьки. У разі відмови вони повинні будуть платити аліменти.

"Далі соціальні служби й органи опіки через суд стягнуть аліменти. Я не зобов'язана вам усе це пояснювати. Будь-які батьки зобов'язані своїй дитині. А що буде з нею – я вам не ворожка", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні стався скандал із дітьми, народженими від сурогатних матерів. Більше 50 немовлят помістили в готель однієї з київських клінік, тому що біологічні батьки з-за кордону не можуть їх забрати.

Пізніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова прояснила ситуацію.

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