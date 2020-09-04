Супутники AMOS-3 і AMOS-7 знаходяться практично в одній точці і завжди зможуть підстрахувати один одного, – Юда Амір, Spacecom

Нам не раз доводилося чути про те, що супутники AMOS над територією України мають найкращі технічні характеристики і надають українським каналам найкращу якість мовлення. Щоб дізнатися, чи правда це і якими саме технічними показниками AMOS може пишатися, видання Mediasat звернулося до Юде Аміру, директора з продажів у Східній Європі і СНД в AMOS-Spacecom.

– Ви неодноразово говорили, що супутники AMOS – це найкраще рішення для українських каналів. Це маркетингова заява або у AMOS-3 і AMOS-7 дійсно найкращі технічні показники?

Супутники AMOS дійсно найпотужніші над територією України і надають найкраще покриття. Ми охоплюємо 100% супутникових домогосподарств в Україні. Більш того, супутники AMOS мають перевагу в потужності як мінімум на 2 dB перед альтернативними супутниками. Потужність випромінювання на діапазоні шириною в 36 MHz – 54 dBW, в той час як у інших супутників над територією України на тому ж діапазоні 36 MHz потужність становить 51-52 dBW. Супутники AMOS підтримують стандартні частоти, 14.0-14.5 GHz і 13.75-14.5 GHz для AMOS-7 і AMOS-3 відповідно, на яких сигнали більш погодостійких і обладнання для яких має меншу вартість для користувача.

А найголовніше, унікальною особливістю наших послуг є те, що тільки у Spacecom є резервні ресурси на орбіті на випадок позаштатних ситуацій: супутники AMOS-3 і AMOS-7 знаходяться практично в одній точці і завжди зможуть підстрахувати один одного. Це надзвичайно важливо для надійного і безперервного надання ТВ-послуг.

Фото: mediasat.info

Фото: mediasat.info

– Чи можуть виникнути перешкоди сигналу при переході з основного супутника на резервний?

Відстань між супутниками настільки мала, що його вплив на якість прийому незначний. Кут поляризації однаковий для обох супутників. Рівень еквівалентної изотропно-випромінюваної потужності (EIRP) у AMOS-3 і AMOS-7 приблизно однаковий, це означає, що якість прийому сигналу кінцевим споживачем не зміниться.

– Чи є якісь обмеження у виборі обладнання в роботі з супутниками AMOS?

Ні, супутники AMOS працюють на стандартних частотах і застосовують поширені технології, що дозволяє використовувати будь-яке стандартне обладнання.

– Яка ситуація зараз у компанії AMOS-Spacecom на глобальному ринку? Чи позначилася на вас криза, викликана пандемією?

Spacecom в даний момент розширює активність на світовому ринку, зокрема в Африці. Рік тому був запущений наш новий повністю цифровий HTS-супутник AMOS-17, що працює в діапазонах С, Ku і Ka і можливістю будь-яких варіацій з'єднань між ними. Цей супутник був створений з використанням передових високотехнологічних розробок і надає унікальні можливості для телеком-компаній у всьому світі, зацікавлених працювати на африканському ринку. Як приклад, можна згадати високошвидкісний якісний канал зв'язку між Європою та Африкою, встановлений в рамках контракту з чеським провайдером телеком послуг GiTy. Цей провайдер вже багато років є нашим клієнтом на AMOS-3, а з появою AMOS-17, GiTy почав надавати послуги зв'язку посольствами в Африці за допомогою нашого нового супутника.

Ми вжили всіх заходів, щоб гарантувати нашим клієнтам якість сервісу. Співробітники контрольного центру працюють позмінно, з усіма необхідними пересторогами і в будь-який час доби готові відповісти на звернення наших клієнтів. В умовах ізоляції, телекомунікації стали грати ще більшу роль для населення і бізнесу, і ми готові відповісти на зростаючі запити ринку. Компанія налагодила всі необхідні робочі процеси, тому ми не відчуваємо негативного впливу на наш бізнес. Обмеження на перельоти внесли свої корективи, зараз ми майже не відвідуємо офлайн-конференції, обмежені особисті зустрічі, але, тим не менш, ми продовжуємо укладати угоди, і ростемо на африканському ринку.

– Що ви думаєте про ситуацію на супутниковому ринку України і як ви оцінюєте перспективи його розвитку?

Зараз основне завдання для телеканалів і провайдерів – створити повноцінний ринок платного ТБ. Для цього можна використовувати різні моделі і їх комбінації. Згідно з дослідженнями, якими ми користуємося, частка супутникового ТБ продовжує повільне, але зростання. Роль супутника залишається надзвичайно високою, і поки ніщо не може гарантувати таку якість передачі сигналу, як супутник, і забезпечити резервування, трансляцію міжнародних версій телеканалів і ін. У багатьох регіонах тільки супутник може забезпечити достатнє покриття і надати доступ до повного ТВ пакету і інтернету. Хочу зазначити, що обладнання для супутникового інтернету стає все більш доступним, а призначені для користувача рішення більш зручними для глядачів.

Для українського ринку супутникових послуг важливо зберегти баланс і не допустити монополізації з усіма негативними наслідками такими, як підняття цін, диктат умов з боку монополіста і ін.

Український ринок дуже важливий для нас, ми пишаємося тим, що AMOS-1 став одним з перших супутників, з яких почали віщати українські канали, і тим, що вже 23 роки ми є частиною українського ринку і беремо участь в його розвитку.