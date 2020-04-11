Завідувачка кафедри інфекційних хвороб університету ім. Богомольця Ольга Голубовська рознесла так звану реформу Уляни Супрун і назвала її злочинницею.

Про це вона розповіла в інтерв'ю OBOZREVATEL. За її словами, на сьогодні в Україні паралізовані стандарти надання медичної допомоги і відсутня можливість перевірити її якість.

Голубовська рознесла так звану реформу Супрун

"Все це знищила Супрун своїми так званими міжнародними протоколами, бо "міжнародний протокол" – такого поняття не існує в природі, є стандарти", – сказала Голубовська.

Вона навела як приклад протокол екстреної медичної допомоги, де чітко прописано, куди українці повинні дзвонити, коли вжалить тихоокеанська медуза.

"Там вказано – в США. Уявляєте, яке елементарна неповага до українців, до людей, які тут живуть. Це вже гірше, ніж до папуасів, аборигенів. Це взагалі злочин, я вважаю. Бо у нас люди зараз помирають не від отрути тихоокеанської медузи, а через відсутність доступну до медичної допомоги", – зазначила вона.

За словами Голубовської, внаслідок реалізації цієї реформи в нашій країні обмежений доступ до медичної допомоги, і українцям розповідають, що так у всьому світі.

Медична реформа epravda.com.ua

"Але вибачте, індекс здоров'я у нас не такий, як у всьому світі. У нас хворе населення, в країні хронічних і гострих епідемій воно не може сидіти в одній загальній черзі. Ми лідируємо з епідемії ВІЛ, з туберкульозу тощо. На це нашаровується епідемія кору, епідемія грипу, і всі ці люди тепер повинні сидіти в одній великій черзі. Якщо так трапилося, тоді держава повинна це регулювати", – наголосила завідувачка.

Вона зазначила, що людей не можна лікувати наосліп. "Наприклад, я була категорично проти масової вакцинації два роки тому у Львівській області, де паралельно були епідемії кору та грипу", – нагадала Голубовська. Вона вважає, що це все могло нести смертельну загрозу для певної категорії людей.

"Я тоді виступила проти, а мене там розіп'яли, хоча я спиралася на думки провідних епідеміологів. Ми не повинні ризикувати здоров'ям людей", – додала медичка.

Як писав OBOZREVATEL раніше, незважаючи на карантин через поширення коронавірусу, з 1 квітня в Україні набуває чинності другий етап медичної реформи.Тепер лікарні фінансуватимуть не за кількістю ліжок, а за конкретно надані послуги. Оплата відбуватиметься за розробленими тарифами.