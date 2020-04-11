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11 квітня • оновлено в 17:58
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Супрун звинуватили у паралічі медичної допомоги в Україні

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Завідувачка кафедри інфекційних хвороб університету ім. Богомольця Ольга Голубовська рознесла так звану реформу Уляни Супрун і назвала її злочинницею.

Про це вона розповіла в інтерв'ю OBOZREVATEL. За її словами, на сьогодні в Україні паралізовані стандарти надання медичної допомоги і відсутня можливість перевірити її якість.

Голубовська рознесла так звану реформу Супрун

Голубовська рознесла так звану реформу Супрун

"Все це знищила Супрун своїми так званими міжнародними протоколами, бо "міжнародний протокол" – такого поняття не існує в природі, є стандарти", – сказала Голубовська.

Вона навела як приклад протокол екстреної медичної допомоги, де чітко прописано, куди українці повинні дзвонити, коли вжалить тихоокеанська медуза.

"Там вказано – в США. Уявляєте, яке елементарна неповага до українців, до людей, які тут живуть. Це вже гірше, ніж до папуасів, аборигенів. Це взагалі злочин, я вважаю. Бо у нас люди зараз помирають не від отрути тихоокеанської медузи, а через відсутність доступну до медичної допомоги", – зазначила вона.

За словами Голубовської, внаслідок реалізації цієї реформи в нашій країні обмежений доступ до медичної допомоги, і українцям розповідають, що так у всьому світі.

Медична реформа

Медична реформа

epravda.com.ua

"Але вибачте, індекс здоров'я у нас не такий, як у всьому світі. У нас хворе населення, в країні хронічних і гострих епідемій воно не може сидіти в одній загальній черзі. Ми лідируємо з епідемії ВІЛ, з туберкульозу тощо. На це нашаровується епідемія кору, епідемія грипу, і всі ці люди тепер повинні сидіти в одній великій черзі. Якщо так трапилося, тоді держава повинна це регулювати", – наголосила завідувачка.

Вона зазначила, що людей не можна лікувати наосліп. "Наприклад, я була категорично проти масової вакцинації два роки тому у Львівській області, де паралельно були епідемії кору та грипу", – нагадала Голубовська. Вона вважає, що це все могло нести смертельну загрозу для певної категорії людей.

"Я тоді виступила проти, а мене там розіп'яли, хоча я спиралася на думки провідних епідеміологів. Ми не повинні ризикувати здоров'ям людей", – додала медичка.

Як писав OBOZREVATEL раніше, незважаючи на карантин через поширення коронавірусу, з 1 квітня в Україні набуває чинності другий етап медичної реформи.Тепер лікарні фінансуватимуть не за кількістю ліжок, а за конкретно надані послуги. Оплата відбуватиметься за розробленими тарифами.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
медична реформа
Особи
Уляна Супрун Ольга Голубовська
Місце
Україна
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
И что это такое? Сколько можно обгаживать человека за отлично проделанную работу. Надо было дать Супрун довести реформу до логического конца, а не выгонять ее. И не ее это вина, что с реформой сделали так называемые реформаторы. И не ее вина, что медицина всю жизнь финансировалась по остаточному принципу. Это она вывезла маски и т.п. в разгар пандемии. Не все ласко складывалось и когда начиналась реформа. Сколько таких ученых разных институтов и врачей вставляли палки в колеса реформе. Как удобно ругать других, которые уже давно не работают и н имеют влияния на процесс поносить! "Я говорил" или "говорила" и все в прошедшем времени - любимая поговорка кумушек на лавочках у подъезда. А что вы, уважаемые ученые, сделали для страны что-то особенное, кроме написания своих диссертаций, чем помогли организационному совершенствованию украинской медицины? И какой абсурд происходит сейчас с поспешным введением 2го этапа. Только потому что ранее было запланировано? А жизнь внесла свои коррективы, она такая, приносит "сюрпризы". А кто подумал о человеке? Адаптация - медицинское понятие. Вот и надо адаптироваться и вносить корректировать планы согласно текущему моменту. И не правда, что люди не могут получит мед помощь. Только организовывать ее должны специалисты своего дела.
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Уже год как Супрун не у дел, а во всем нынешнем бардаке и воровстве виновата она. И так практически по всем вопросам госуправления. Более беспомощной и лживой власти у нас ще небыло.
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Михайлов Сергей
Михайлов Сергей
К мнению Голубовской присоединятся практически все, кто познал горький хлеб медицины на своем опыте. Однако интернет завален методичкой "все, кто против Супрун, коррупционеры". Нам их не перекричать.
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