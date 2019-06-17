Супрун заговорила про скасування ще одного свята в Україні: про що мова

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що День медичного працівника, який відзначали 16 червня, – ще одне свято, штучно створене за часів СРСР.

На її думку, співробітникам і пацієнтам потрібен не один святковий день в році, а нова система охорони здоров'я. "День медичного працівника, який з'явився в 1980 році в Радянському Союзі, один з таких свят. Це дуже в стилі імперій давати людям "свято" замість гідності, фінансової незалежності та умов праці і життя. Сьогодні цей день залишається святом в Україні, Білорусі та Росії", – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Супрун наголосила, що культуру уваги до медиків один раз на рік потрібно міняти.

Ілюстрація Факти ICTV

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"Це неможливо без конфліктів, але тільки в таких конфліктах може народитися нова система охорони здоров'я України. Система в якій кожен день - день медичного працівника. Кожен день – день пацієнта, якому змогли надати своєчасну і якісну допомогу", – додала в.о. міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні нещодавно ввели нове свято – День батька. Його відзначили 16 червня.

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