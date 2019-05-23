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/Суспільство

Супрун: українці можуть пояснити Зеленському мої здобутки, а у його команди немає розуміння

9.3тЧитати матеріал російською

В. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що сподівається на те, що президент України Володимир Зеленський збереже курс на зміни й оцінить успіхи медичної реформи.

Своєю позицією поділилася вона в інтерв'ю "Радіо Свобода", розповівши, на що слід звернути увагу главі держави.

"25,7 мільйонів українців уже можуть пояснити команді нового президента, що вони вперше в історії записалися до сімейного лікаря, якого обрали самостійно", – зазначила вона.

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Уляна Супрун

Уляна Супрун

Гордон

Супрун наголосила, що всі позитивні зміни відбулися за один рік, оскільки реформа почалася в січні 2018.

"Вибори в країнах відбуваються часто, а шлях, який обирає держава, має бути постійним. Тобто вектор розвитку не повинен змінюватися тільки тому, що деякі люди змінили свій пост. Розвиток повинен відбуватися і далі, за тією програмою, яка прописана. Наші зміни і пропозиції, написані в плані, все є в законах і Конституції", – поділилася чиновниця.

За словами Супрун, у команди Зеленського немає розуміння, що відбувається зараз у процесі трансформації системи здоров'я.

"Ми сподіваємося, що нова команда президента буде підтримувати курс на зміни заради по-справжньому доступної якісної медичної допомоги для кожного громадянина і на гідні умови роботи і життя медичних працівників, щоб ми могли завершити цю трансформацію", – підсумувала вона.

Уляна Супрун

Уляна Супрун

Фокус.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун заявляла, що не збирається подавати у відставку після інавгурації президента України Володимира Зеленського.

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Особи
Уляна СупрунВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Шпак Ирина
Шпак Ирина
Поломала ногу. Пришла в районную поликлинику по прописке, говорят, а у нас уже комплект пациентов, договора по подписывали с других районов, иногородние, ищите себе место в другой поликлинике. Чтоб попасть к травматологу, надо взять направление, записавшись к терапевту, потом записаться к травматологу, записи нет на две недели вперёд, потом записаться на рентген, а потом опять к траматологу. Спасибо хоть гипс накатали в травматологии без записи. А что там в ноге в гипсе происходит у женщины за 50 уже никого не волнует. Спасибочки за реформу.
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Ильин Александр
Ильин Александр
Шпак Ирина, Странные люди. Два года писали что нужно договор с доктором подписать. У каждого доктора должно быть до 2000 договоров. Думаю он ждал Вас и в итоге подписал договор с другим. Чего вы ждали? Информация была и по ТВ и в интернете. Зато теперь реформа виновата.
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Луговской Николай
Луговской Николай
Молодец,Ульяна! Заслуживает похвалы!
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Какие успехи?Где они?Не увидел и не ощутил..Не, проще ли было сделать страховую медицину?
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