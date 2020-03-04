Супрун розвінчала міфи про коронавірус і сказала, як врятуватися

Будь-які БАДи, цибульно-часникові відвари, масла кмину і гомеопатія, а також імуномодулятори, противірусні препарати або оксолінова мазь не допоможуть побороти смертельний коронавірус з Китаю COVID-19.

Про це повідомила колишня виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

"Засоби, дієвість яких не доведена ніякими науковими дослідженнями, не просто відберуть ваші гроші. Вони небезпечні ще й тим, що створюють ілюзію захисту і відволікають увагу від дійсно важливих речей, які допомагають", – зазначила вона.

Супрун перерахувала, що допоможе захиститися від коронавирусу:

Ретельно мийте руки. Водою з милом і не менше 20-30 секунд.

Коли мила з водою немає поруч – користуйтеся антисептиком для рук. У розчині повинно бути 60% -80% спирту або 2% хлоргексидину. Антисептик повинен покривати всю поверхню шкіри рук. Обробляйте руки не менше 30 секунд.

Не торкайтеся брудними руками очей, носа або рота, уникайте тісного контакту з хворими людьми.

Провітрюйте, зволожуйте приміщення, дезинфікуйте поверхні.

Для того, щоб допомогти своєму організму дати відсіч будь-яким хворобам, завжди збалансовано харчуйтеся, пийте багато води, займайтеся спортом і спіть достатньо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 3 березня, в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусів – захворювання виявили в Чернівцях. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я і головного санітарного лікаря України Віктор Ляшко на брифінгу в Кабміні.

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