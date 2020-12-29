Супрун із чоловіком вигнали з таксі через спробу захиститися від COVID-19

Ексвиконувачку обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляну Супрун із чоловіком вигнали з таксі через спробу захиститися від коронавірусу.

Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook. Вони всього лише попросили трохи відчинити одне з вікон у салоні машини для провітрювання.

"Усі вже знають, що вірус SARS-CoV-2 передається повітряно-крапельним шляхом. Найімовірніше, це може трапитися в разі тривалого контакту (довше ніж 15 хвилин) та на близькій відстані (менш ніж 1,5 метри) від інфікованої людини. Ще імовірно, що це відбудеться у невеликому та погано провітрюваному приміщенні. Наприклад, у таксі", – наголосила вона.

Лікарка навела результати наукового дослідження, які довели, що їзда в машині, де відчинені вікна, є набагато безпечнішою ніж у непровітрюваному салоні.

"Навіть 1 чи 2 відчинені вікна зроблять поїздку більш безпечною. З огляду на цю інформацію ми з Марком щоразу, як замовляємо таксі, просимо водіїв трохи відчинити хоча б одне вікно. Сьогодні вчинили так само – попросили опустити скло на одному вікні на 2 сантиметри нижче. Але водій сказав, що не хоче цього робити через те, що утвориться протяг. А він боїться захворіти. Тоді ми сказали йому, що від протягу не передаються небезпечні збудники хвороб, на відміну від задушливого повітря. Пробували розказати про дослідження. Але він не захотів нас чути. Натомість запропонував вийти на півдорозі з авто. Водій злякався міфічного протягу більше, ніж реального COVID-19", – розповіла Супрун.

Однією з причин циркулювання "коломедичних" міфів на кшталт шкоди протягів ексчиновниця назвала "кризу довіри" до медиків.

"Як цьому зарадити, якщо навіть лікарі підтримують нісенітниці, як то дихання над картоплею, щоб одужати, або виписування фуфломіцинів? Якось знайома лікарка розповіла мені, як керівництво лікарні змушувало її й усіх лікарів виписувати пацієнтам певний набір ліків. Байдуже, чи потрібні були вони, чи ні...Тим медикам, які відмовлялися брати в цьому участь, погрожували звільненням. Тож деякі з них просто виписували ці списки препаратів, але водночас говорили пацієнтам, щоби вони не приймали їх. Такі історії здатні похитнути й найміцнішу довіру в людей до медицини. Криза довіри — одна з головних причин, чому в суспільстві циркулює так багато міфів. І поки їх будуть толерувати більшість громадян – будуть траплятися абсурдні ситуації, як у нас із таксі", – наголосила вона.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Супрун порадила українцям очистити свої аптечки від непотрібних препаратів, які були популярні ще за часів СРСР. Зокрема це стосується гірчичників, деяких мазей, а також йоду й зеленки.

Лікарка зазначила, що вони не допоможуть "прогріти" організм, "вигнати" хворобу, легше дихати або менше кашляти, оскільки адекватних наукових доказів тому немає, проте є докази, що вони призводять до опіків на шкірі.