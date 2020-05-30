Петицію про те, щоб не допустити примусове тестування і вакцинацію в Україні підписало майже 25 тисяч чоловік.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла колишня міністр охорони здоров'я Уляна Супрун. Вона розкритикувала українців, які "повстали" проти вакцинації.

"Поки одна частина людей робить меми про міфі про чіпування від Білла Гейтса, дехто дійсно переживає. Не можна недооцінювати рівень негативного впливу навіть від найбезглуздіших фейків. Через реальну загрозу хвороби, невпевнену ситуації в країні і світі, ми всі стаємо більш чутливими до будь-якої інформації. І, якщо все наше оточення раптово починає говорити про якусь річ, так чи інакше, ми стаємо частиною цього дискурсу", – написала Супрун.

Вакцинація

За її словами, автором петиції є Сергій Гула, раніше він поширював фейки про заборону вакцин проти кору в Японії. Супрун підкреслила, що в петиції відсутні факти, формулювання в тексті туманні, але страх перед хворобою і недовіру до держави в боротьбі з нею роблять свою справу.

"Гра на емоціях людей – не нова технологія, яку давно освоїли пропагандисти і популісти. Вакцини – взагалі одна з улюблених тем для нагнітання страху і недовіри до державних інститутів. Зсередини держави це роблять популісти, які не гребують темами заради короткострокових симпатій суспільства", – зазначила колишня глава МОЗ.

Супрун підкреслила, що в цивілізованому суспільстві вакцинація не може бути темою для дискусій.

"Як не дискутують про те, чи існує сила тяжіння – це очевидно, це доведено наукою і особистим досвідом кожної людини на планеті. Вакцини працюють і рятують життя – це факт. Щеплення – це єдиний спосіб врятуватися від безлічі смертельних хвороб. Підривати довіру до вакцин = це ставити під загрозу національну безпеку", – додала медик.

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