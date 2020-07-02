Супрун пояснила українцям, як не можна носити маску

Ексміністерка охорони здоров'я України Уляна Супрун нагадала, чому не можна носити маску, залишаючи відкритим ніс. За її словами, це надійний шлях до зараження COVID-19.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. Як стверджує Супрун, неправильне використання маски набагато гірше за її відсутність, оскільки люди думають, що захищені, та ігнорують інші заходи безпеки. Однак це не так.

Вона нагадала, що носити маску, залишаючи відкритим ніс, марно, адже саме через нього вірус найчастіше потрапляє в організм людини. Супрун послалася на дослідження вчених, які з'ясували, що саме в носі виявили найбільшу кількість протеїнів, за допомогою яких вірус проникає в організм.

"Тому навіть складно бачити, як люди спускають маски нижче від носа, думаючи, що все ще захищені. Тому що це прямий шлях до зараження новим вірусом. І взагалі, позбавляє носіння маски всякого сенсу. Ви ж не будете виставляти кінчик носа зі скафандра у відкритому космосі. З маскою так само. Вона працює, тільки коли вдягнена правильно, до того ж чистими руками", – зазначила Супрун.

Ексміністерка також підкреслила, що в разі правильного носіння маска все ж здатна забезпечити надійний захист від COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Уляна Супрун дала поради, як правильно відпочивати на природі, щоб не заразитися COVID-19.