Головна Новини
1 квітня • оновлено в 18:36
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Супрун звернулася до Ілона Маска через COVID-19 в Україні

4.1т
Читати матеріал російською

Колишня в.о. голови МОЗ Уляна Супрун звернулася до винахідника Ілона Маска, попросивши його допомогти забезпечити Україну апаратами для штучної вентиляції легенів.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Відповідне прохання Супрун залишила на сторінці Маска в Twitter. Засновник Tesla в своєму акаунті написав, що його компанія має додаткові схвалені в США апарати ШВЛ.

"Їх можуть доставити в лікарні у всьому світі в межах регіонів доставки Tesla. Пристрої і доставка – безкоштовні", – заявив він (зазначимо, Україна не входить до регіону доставки).

Уляна Супрун і Ілон Маск

Уляна Супрун і Ілон Маск

Колаж

Маск уточнив єдину вимогу – апарати повинні негайно використовуватися для пацієнтів, а не зберігатися на складах.

Колишня українська чиновниця відповіла в коментарях: "Мене звуть Улана Супрун і я колишня міністерка охорони здоров'я України. Україні дуже потрібні апарати для штучної вентиляції легенів. У нас у відділеннях інтенсивної терапії їх лише 3500, а наше населення – 37 мільйонів. Будь ласка, допоможіть нам!"

Як писав OBOZREVATEL, радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що пік епідемії коронавірусу в Україні може настати в період із 15 до 25 квітня. У зв'язку з цим карантин може бути продовжений до 15 травня.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Особи
Уляна Супрун Ілон Маск
Місце
Україна
Теги
хвороба інфекція вірус Twitter
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
4
Смішно
12
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Илон Маск жулик и вообще мало приличный человек. Не верите мне, так спросите у владельцев Теслы, которые сильно влетели и аж с просьбами пересмотреть ценовую политику к нему обращались. Ну а я позже покажу, как оно жульничает ещё и в сфере разработок. Интернет тебя не прикроет, жулик Маск, и ты об этом знаешь
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Опа, жулика задействовали.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги