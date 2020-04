Колишня в.о. голови МОЗ Уляна Супрун звернулася до винахідника Ілона Маска, попросивши його допомогти забезпечити Україну апаратами для штучної вентиляції легенів.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Відповідне прохання Супрун залишила на сторінці Маска в Twitter. Засновник Tesla в своєму акаунті написав, що його компанія має додаткові схвалені в США апарати ШВЛ.

"Їх можуть доставити в лікарні у всьому світі в межах регіонів доставки Tesla. Пристрої і доставка – безкоштовні", – заявив він (зазначимо, Україна не входить до регіону доставки).

Маск уточнив єдину вимогу – апарати повинні негайно використовуватися для пацієнтів, а не зберігатися на складах.

Колишня українська чиновниця відповіла в коментарях: "Мене звуть Улана Супрун і я колишня міністерка охорони здоров'я України. Україні дуже потрібні апарати для штучної вентиляції легенів. У нас у відділеннях інтенсивної терапії їх лише 3500, а наше населення – 37 мільйонів. Будь ласка, допоможіть нам!"

My name is Ulana Suprun and I am the former minister of health of Ukraine. Ukraine is in dire need of ventilators. We have only 3500 in the ICUs and we have a population of 37million. Please help us!