Супрун назвала небезпеку самостійного тестування на COVID-19

Вільний доступ до тестів на коронавірус COVID-19 може бути непоганим рішенням, але тут є багато небезпек.

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Небезпека самостійного тестування полягає у відсутності чітких рекомендацій з приводу застосування таких тестів, написала на своїй сторінці у Facebook колишня міністерка охорони здоров'я України Уляна Супрун.

"Дізнавшись про можливість зробити тест, люди можуть побігти купувати його в аптеку, не маючи для цього жодних підстав, і без попередньої консультації з лікарем. Так не повинно бути. Можливість купити тест - це добре, але для отримання найбільш точного результату, дослідження повинен робити саме лікар", – зазначила вона.

Супрун наголосила, що є ризик неправильного використання тесту: наприклад, неправильний відбір крові і введення її в лунку (занадто мало або занадто багато), неправильна фіксація в для зчитування результаті, виконання в невідповідних умовах у цілому.

"Всі ці фактори впливають на точність результату. І дуже ймовірно, що людина без навичок, не зможе повноцінно виконати всі умови вдома", – вважає колишня міністерка.

За словами Супрун, отримання помилкового результату, як позитивного, так і негативного, небезпечне.

"Якщо результат негативний – це може створити помилкову ілюзію, що все гаразд. Адже негативний результат можливий у період "серологічного вікна", коли людина вже заразилася, але антитіл у крові поки немає. Тому негативний результат не виключає можливості зараження вірусом. Позитивний результат означає, що контакт з вірусом вже відбувся. З одного боку, це може означати, що людина вже давно перехворіла і тест показує наявність імунітету. в іншому випадку це може означати, що хвороба у розпалі. Тому перше, що слід зробити - це повідомити свого лікаря і дотримуватися правил самоізоляції до того, як позитивний результат не буде підтверджений або скасований ПЛР-тестуванням", – зазначила вона.

Також варто забезпечити відповідну утилізацію, тому що використані тести і скарифікатори – це медичні відходи, які є небезпечними, відповідно до закону України "Про відходи".

"Ще один негативний момент – дослідження в домашніх умовах руйнує алгоритм виявлення інфікованих людей, який існує зараз. Важливо, щоб результат тесту (позитивний або негативний) потрапив у статистику, адже це інформація, яку в подальшому використовують епідеміологи для відстеження контактів інфікованої людини і для фіксування в статистиці", – підсумувала Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики не радять українцям самостійно перевірятися на наявність у них коронавірусу, купуючи рекламовані в інтернеті тести вітчизняного або зарубіжного виробництва.

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