Головна Новини
14 квітня • оновлено в 01:44
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Супрун назвала небезпеку самостійного тестування на COVID-19

1.3т
Читати матеріал російською

Вільний доступ до тестів на коронавірус COVID-19 може бути непоганим рішенням, але тут є багато небезпек.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Небезпека самостійного тестування полягає у відсутності чітких рекомендацій з приводу застосування таких тестів, написала на своїй сторінці у Facebook колишня міністерка охорони здоров'я України Уляна Супрун.

"Дізнавшись про можливість зробити тест, люди можуть побігти купувати його в аптеку, не маючи для цього жодних підстав, і без попередньої консультації з лікарем. Так не повинно бути. Можливість купити тест - це добре, але для отримання найбільш точного результату, дослідження повинен робити саме лікар", – зазначила вона.

Супрун назвала небезпеку самостійного тестування на COVID-19

Супрун наголосила, що є ризик неправильного використання тесту: наприклад, неправильний відбір крові і введення її в лунку (занадто мало або занадто багато), неправильна фіксація в для зчитування результаті, виконання в невідповідних умовах у цілому.

"Всі ці фактори впливають на точність результату. І дуже ймовірно, що людина без навичок, не зможе повноцінно виконати всі умови вдома", – вважає колишня міністерка.

За словами Супрун, отримання помилкового результату, як позитивного, так і негативного, небезпечне.

"Якщо результат негативний – це може створити помилкову ілюзію, що все гаразд. Адже негативний результат можливий у період "серологічного вікна", коли людина вже заразилася, але антитіл у крові поки немає. Тому негативний результат не виключає можливості зараження вірусом. Позитивний результат означає, що контакт з вірусом вже відбувся. З одного боку, це може означати, що людина вже давно перехворіла і тест показує наявність імунітету. в іншому випадку це може означати, що хвороба у розпалі. Тому перше, що слід зробити - це повідомити свого лікаря і дотримуватися правил самоізоляції до того, як позитивний результат не буде підтверджений або скасований ПЛР-тестуванням", – зазначила вона.

Також варто забезпечити відповідну утилізацію, тому що використані тести і скарифікатори – це медичні відходи, які є небезпечними, відповідно до закону України "Про відходи".

"Ще один негативний момент – дослідження в домашніх умовах руйнує алгоритм виявлення інфікованих людей, який існує зараз. Важливо, щоб результат тесту (позитивний або негативний) потрапив у статистику, адже це інформація, яку в подальшому використовують епідеміологи для відстеження контактів інфікованої людини і для фіксування в статистиці", – підсумувала Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики не радять українцям самостійно перевірятися на наявність у них коронавірусу, купуючи рекламовані в інтернеті тести вітчизняного або зарубіжного виробництва.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги