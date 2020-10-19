Як коронавірус поширюється за столом: суперкомп'ютер показав схему

Найшвидший у світі суперкомп'ютер розрахував, що вірогідність зараження коронавірусом повітряно-крапельним шляхом більше, якщо людина сидить поруч зі своїм партнером за столом і повертає голову, щоб поговорити, ніж якби вони сиділи один навпроти одного.

У першому випадку на людину потрапляє в 5 разів більше крапель, пише японське видання "Асахі Сімбун" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Підрахунки проводила група дослідників з японського Центру обчислювальних наук Рікен та інших організацій за допомогою японського суперкомп'ютера Fugaku, який у червні нинішнього року вважався найшвидшим у світі за швидкістю обчислень.

Розглядалося три ключових сценарії поширення крапель: люди сиділи один навпроти одного, пліч-о-пліч і по діагоналі. За умовами експерименту ширина кожного столу становила 60 квадратних сантиметрів – стандартний розмір, що використовується в ресторанах. Люди розмовляли, дивлячись в обличчя одне одному близько хвилини.

З'ясувалося, коли людина розмовляла з кимось по діагоналі через стіл, до нього доходило приблизно на 75% менше крапель у порівнянні з іншими розсадками.

Керівник дослідницької групи, професор обчислювальної техніки в Університеті Кобе Макото Цубокура, пояснив, що відвідувачі барів і ресторанів також можуть знизити ризик інфікування коронавірусом повітряно-крапельним шляхом, якщо вони не будуть повертатися обличчям один до одного, щоб поговорити, коли сидять пліч-о-пліч за стійкою.

Цубокура запропонував встановлювати перед відвідувачами дзеркала, щоб вони могли бачити свою позу й безпечно спілкуватися один з одним.

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