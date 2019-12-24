Україна отримала надсучасний гелікоптер від країни ЄС: фото "звіра"

У вівторок, 24 грудня, в Україну прибув п'ятий гелікоптер Н225 від французької компанії Airbus Helicopters для системи авіабезпеки Міністерства внутрішніх справ.

Super Puma Н225 приземлився в столичному аеропорту "Жуляни", повідомляє пресслужба МВС (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Він прилетів з Франції в Україну в рамках договору між МВС і компанією Airbus і поповнив авіапарк Єдиної авіаційної системи МВС. Після проведення необхідних процедур гелікоптер передадуть у Національну гвардію України.

Україна отримала надсучасний гелікоптер із Франції Пресслужба МВС

Україна отримала надсучасний гелікоптер з Франції Пресслужба МВС

Відзначається, що саме ця модель має найвищі в галузі характеристики швидкості, дальності польоту, завантаження і надійності в категорії 11-тонних рухових машин. До кінця 2019 року очікується поставка в Україну ще двох гелікоптерів H125 для Державної прикордонної служби.

Гелікоптер Н225 здійснив переліт за маршрутом: Мариньян (Франція) – Київ (Жуляни). Пілотування виконували українські пілоти Нацгвардії спільно з французьким фахівцем. Під час перельоту гвардійці отримали практичний досвід польотів на міжнародних повітряних авіалініях.

Україна отримала надсучасний гелікоптер із Франції Пресслужба МВС

У МВС повідомили, що протягом 2020 року планується поставка в Україну ще 10 таких гелікоптерів.

Всього з початку контракту з французькою компанією в Україну прибули 5 гелікоптерів. Три вже передано на потреби ДСНС України, ще два – для Національної гвардії.

Україна отримала надсучасний гелікоптер із Франції Пресслужба МВС

Україна отримала надсучасний гелікоптер із Франції Прес-служба МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство оборони вирішило закупити американські ударні вертольоти McDonnell Douglas AH-64 "Apache" ("Апач") для оновлення парку армійської авіації Збройних сил.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram