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24 грудня • оновлено в 17:59
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Україна отримала надсучасний гелікоптер від країни ЄС: фото "звіра"

2.4т
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У вівторок, 24 грудня, в Україну прибув п'ятий гелікоптер Н225 від французької компанії Airbus Helicopters для системи авіабезпеки Міністерства внутрішніх справ.

Super Puma Н225 приземлився в столичному аеропорту "Жуляни", повідомляє пресслужба МВС (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Він прилетів з Франції в Україну в рамках договору між МВС і компанією Airbus і поповнив авіапарк Єдиної авіаційної системи МВС. Після проведення необхідних процедур гелікоптер передадуть у Національну гвардію України.

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Україна отримала надсучасний гелікоптер із Франції

Україна отримала надсучасний гелікоптер із Франції

Пресслужба МВС

Україна отримала надсучасний гелікоптер з Франції

Україна отримала надсучасний гелікоптер з Франції

Пресслужба МВС

Відзначається, що саме ця модель має найвищі в галузі характеристики швидкості, дальності польоту, завантаження і надійності в категорії 11-тонних рухових машин. До кінця 2019 року очікується поставка в Україну ще двох гелікоптерів H125 для Державної прикордонної служби.

Гелікоптер Н225 здійснив переліт за маршрутом: Мариньян (Франція) – Київ (Жуляни). Пілотування виконували українські пілоти Нацгвардії спільно з французьким фахівцем. Під час перельоту гвардійці отримали практичний досвід польотів на міжнародних повітряних авіалініях.

Україна отримала надсучасний гелікоптер із Франції

Україна отримала надсучасний гелікоптер із Франції

Пресслужба МВС

У МВС повідомили, що протягом 2020 року планується поставка в Україну ще 10 таких гелікоптерів.

Всього з початку контракту з французькою компанією в Україну прибули 5 гелікоптерів. Три вже передано на потреби ДСНС України, ще два – для Національної гвардії.

Україна отримала надсучасний гелікоптер із Франції

Україна отримала надсучасний гелікоптер із Франції

Пресслужба МВС

Україна отримала надсучасний гелікоптер із Франції

Україна отримала надсучасний гелікоптер із Франції

Прес-служба МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство оборони вирішило закупити американські ударні вертольоти McDonnell Douglas AH-64 "Apache" ("Апач") для оновлення парку армійської авіації Збройних сил.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Теги
Міністерство внутрішніх справ України Національна гвардія
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Украина получила сверхсовременный вертолет, начало производства 2004 год ...
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Lushnik Dmytro
Lushnik Dmytro
Для подавления фермерских бунтов.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Первый полёт Super Puma Н225 13 сентября 1978 года. Суперсовременный))))) мой ровесник
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Крым Андрей
Крым Андрей
Захаров Дмитрий, просто у сельских пропагандистов нет чувства меры. Если санкции, то сокрушительные и адские, если что-то не по их, то зрада. Если базарная торговка что-то прокричала, значит поставила на место... Именно поэтому их так смешно читать. Представьте, сколько бы народу читало "обоз", если бы он вместо корявой пропаганды, писал сухие, беспристрастные факты
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