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/Суспільство

Сумують за Охлобистіним? Українці оцінили заборону на російські фільми

1.8тЧитати матеріал російською

Більшість українців виступили за продовження заборони на показ кінопродукції російського виробництва.

Про це свідчать результати опитування на OBOZREVATEL. Відзначимо, з закликом зняти обмеження раніше виступив співвласник групи "Квартал 95" і друг президента Володимира Зеленського Андрій Яковлєв.

Так, 34% опитаних підтримали подальшу заборону на російські фільми. Для них у пріоритеті – розвиток українського кіно.

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Сумують за Охлобистіним? Українці оцінили заборону на російські фільми

112 Україна

Ще 27% респондентів заявили, що скасування обмежень в умовах війни з країною-агресором рівносильне зраді.

У той же час, 21% українців зізналися, що вже засумували за скандальними російськими акторами (наприклад, за Іваном Охлобистіним) і тому підтримують відновлення показу фільмів, знятих у Росії.

Решта ж 18% виступили за часткову заборону. На їхню думку, на екранах українців не повинні з'являтися тільки ті, хто відкрито підтримує політику російського лідера Володимира Путіна.

Сумують за Охлобистіним? Українці оцінили заборону на російські фільми

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2017 році Держкіно надало повний список фільмів і серіалів, заборонених для показу в Україні з 2014 - всього 589 фільмів і серіалів.

  • Зараз перелік налічує вже понад 700 картин.

  • У листопаді 2018 року в Україні заборонили до показу фільм "Кохання у великому місті-2", головну роль в якому зіграв Володимир Зеленський.

  • Крім того, заборонили четверту, п'яту і шосту частини кримінальної саги "Бандитський Петербург".

  • Однією з найгучніших стала заборону "Сватів".

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Теми
Російсько-український конфліктопитування Обозревателя
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
КУГУТЫ ВОНЮЧИЕ! :-))) Назовите РОВНО ОДИН укрофыльм, который интересен хоть кому-то в мире! :-))) (Фильмы УССР не называть) :-)))))
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Сами все равно смотрят по интернету,поцреоты херовы.
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леня зе
леня зе
вы тупые редакторы могли написать ленин в октябре.вы пытаетесь манипулировать.а могли написать полицейский с рублевки. и т.д
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