Сумують за Охлобистіним? Українці оцінили заборону на російські фільми

Більшість українців виступили за продовження заборони на показ кінопродукції російського виробництва.

Про це свідчать результати опитування на OBOZREVATEL. Відзначимо, з закликом зняти обмеження раніше виступив співвласник групи "Квартал 95" і друг президента Володимира Зеленського Андрій Яковлєв.

Так, 34% опитаних підтримали подальшу заборону на російські фільми. Для них у пріоритеті – розвиток українського кіно.

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Ще 27% респондентів заявили, що скасування обмежень в умовах війни з країною-агресором рівносильне зраді.

У той же час, 21% українців зізналися, що вже засумували за скандальними російськими акторами (наприклад, за Іваном Охлобистіним) і тому підтримують відновлення показу фільмів, знятих у Росії.

Решта ж 18% виступили за часткову заборону. На їхню думку, на екранах українців не повинні з'являтися тільки ті, хто відкрито підтримує політику російського лідера Володимира Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2017 році Держкіно надало повний список фільмів і серіалів, заборонених для показу в Україні з 2014 - всього 589 фільмів і серіалів.

Зараз перелік налічує вже понад 700 картин.

У листопаді 2018 року в Україні заборонили до показу фільм "Кохання у великому місті-2", головну роль в якому зіграв Володимир Зеленський.

Крім того, заборонили четверту, п'яту і шосту частини кримінальної саги "Бандитський Петербург".

Однією з найгучніших стала заборону "Сватів".

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