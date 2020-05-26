Сумська область встановила рекорд щодо COVID-19 в Україні
На Сумщині починаючи з 22 травня кількість випадків захворювання на коронавірусну інфекцію не збільшувалася, порівнюючи з іншими областями.
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Зокрема, нині там офіційно зареєстровано 166 заражень. Про це свідчать дані Центру громадського здоров’я МОЗ України.
Із початку пандемії від COVID-19 в області видужали 123 пацієнти, активними хворими залишаються 39 людей.
Щоправда, на Сумщині коронавірусна хвороба забрала життя чотирьох людей.
Також зазначається, що за останню добу до обласної лабораторії надійшло вісім повідомлень про підозру на COVID-19. Тоді як усього з початку року – 763.
Нагадаємо, що станом на вівторок, 26 травня, в Україні офіційно підтверджено 21 584 випадки коронавірусної інфекції. З них 339 було виявлено за минулу добу. Водночас відомо, що від COVID-19 в країні померли 644 людини, а 7575 пацієнтів повністю побороли недугу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Директор Глухівської міської лікарні в Сумській області Анатолій Кіяшко оголосив голодування, тому що його установу недофінансували.
А згодом з’ясувалося, що Глухівська міська лікарня на Сумщині сама занизила статистичні показники щодо кількості послуг, тому й отримала відповідне фінансування.