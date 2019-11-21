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21 листопада • оновлено в 16:38
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"Сумно!" Українці висміяли вбрання Зеленського на зустрічі кораблів

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Українці активно обговорюють у мережі фотографію свого президента Володимира Зеленського у військовій формі, яку він вдягнув на зустріч українських кораблів у Очакові 20 листопада.

На рукаві розгледіли шеврон 72-ї механізованої бригади імені Чорних Запорожців. На це звернув увагу активіст Революції Гідності та волонтер Роман Донік, опублікувавши знімок на своїй сторінці у Facebook.

"Зеленський на зустріч із моряками начепив патч 72 бригади, який йому подарували в Луганській області. Я пам'ятаю, як усі освистували Порошенка за тактичну кобуру на стегні. Той зробив роботу над помилками і більше не грав "крутого воЄна", – написав він.

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Замість обіцянок – скандали: Зеленського впіймали на брехні українцям

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Facebook/Роман Донік

Водночас волонтер наголосив: те, що робить президент Зеленський – смішніше і набагато сумніше, порівняно з діями його попередника.

Зі свого боку користувачі соцмережі назвали такий вчинок гаранта показухою. Інші ж зазначили, що Зеленський має повне право вдягати форму, яку йому подарували українські військовослужбовці.

Скріншот

Скріншот

Facebook/Роман Донік

Скріншот

Скріншот

Facebook/Роман Донік

Скріншот

Скріншот

Facebook/Роман Донік

Скріншот

Скріншот

Facebook/Роман Донік

Скріншот

Скріншот

Facebook/Роман Донік

Скріншот

Скріншот

Facebook/Роман Донік

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 листопада президент України Володимир Зеленський із величезним запізненням прибув на захід в Очаків (Миколаївська область), куди доправили українські військові кораблі, які були захоплені Росією у листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки.

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Автор
Марта Рок
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
фотографии скандали
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Коментарі
21
17
Смішно
2
Цікаво
9
Сумно
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Вот он какой масштаб свидомитого гав..а
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Таев Иван
Таев Иван
Клоун может выйти в президенты бл@дского цирка, но бл@дский цирк из клоуна не выйдет никогда.
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