Сумні обличчя жителів СРСР: у мережі показали реалістичні знімки
У мережі спливли архівні фотографії радянської повсякденності й часу після розпаду СРСР, початок 1990-х, на яких відображено сумні обличчя людей.
Знімки відомого українського фотографа Олександра Ранчукова, які так і не були видані офіційно, хоча не раз представлялися виставках, опублікувало "Радіо Свобода".
"Їх можна було подивитися, коли почалася перебудова. До цього, звичайно, ні. Та й ніхто б не ризикнув його (Ранчукова. – Ред.) показувати, він не відповідав жодним параметрам", – пише фотографа та його знімки мистецтвознавець Олександр Ляпін.
За його словами, Ранчуков хотів показати, як виглядали обличчя радянських людей насправді – тобто, зовсім інакше, ніж на плакатах.
"Фотограф вписував обличчя перехожого в навколишнє середовище, не протиставляючи або доповнюючи, а стверджуючи, що це одне і те ж: обличчя перехожих схожі на тротуари, облізлі стіни будинків, темні вікна з недобрими "поглядами" каламутних стекол", – додав Ляпін.
Він підкреслив, мовляв, оточення фотографа навіть не розуміло, навіщо він знімає "ніяке ніщо". Більшість вважала, що серед зображених Ранчуковим моментів повсякденного життя пізнього СРСР не було нічого особливого, а "тільки безвихідь і печаль".
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилася добірка документальних фотознімків звичайного радянського життя, які, проте, в самому СРСР були заборонені до оприлюднення для громадськості.