У лікарні під Сумами повісилася жінка з коронавірусом
У лікарні Глухівського району Сумської області в середу, 11 листопада, повісилася пацієнтка з підтвердженим COVID-19.
Місцеве видання "Кур'єр", посилаючись на коментар директора КП "Глухівська лікарня" Сергія Носкова, пише, що суїцид здійснила 53-річна жінка, мешканка цього району.
У неї залишилися чоловік і син. Директор медустанови розповів, що самогубство сталося близько 20:00.
Пацієнтка надійшла до інфекційного відділення 10 листопада з району, у неї вже був діагноз "коронавірус".
"РБК-Україна" з посиланням на поліцію Глухівського району передає, що в жінки розвинулася двостороння пневмонія, на момент госпіталізації пацієнтка була у важкому стані.
Тіло українки в туалеті виявила сусідка по палаті. Вона повідомила про це медперсонал. Ні співробітники лікарні, ні родичі не помічали нічого дивного в поведінці загиблої. Про причини такого вчинку жінки поки не відомо.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК (умисне вбивство з позначкою "самогубство"). Слідство повинно встановити деталі події.
Як писав OBOZREVATEL, раніше вже було відомо про суїциди інфікованих COVID-19 українців. Зокрема, в Києві наклали на себе руки чотири COVID-позитивних.
Медики припускають, що коронавірусна інфекція вражає зокрема й судини центральної нервової системи людини. У результаті в цілком психічно здорових людей з'являються суїцидальні думки.