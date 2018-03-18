Суїцид легенди АТО в Миколаєві: українці шоковані трагедією

Шокуюча новина про самогубство 29-річного льотчика-героя АТО Владислава Волошина в Миколаєві викликала бурхливу реакцію серед користувачів соцмереж.

"Що могло змусити такого хлопця покінчити з життям?" - задаються питанням люди.

Багато коментаторів переконані, що директора миколаївського аеропорту Волошина довели до суїциду.

"Допомогли", "Довели, мерзоти", - висловлюються деякі.

Також користувачі впевнені, що директори аеропортів "просто так" не йдуть з життя.

"Людина військова ганьби не переживе", - відзначають люди.

Як повідомляв "Обозреватель", Владислав Волошин застрелився 18 березня у власній квартирі. В той момент вдома була вся його сім'я.

Волошин неодноразово завдавав результативні удари по російським агресорам в Україні, а всього здійснив 33 бойових вильотів.