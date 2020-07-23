Сухо і сонячно: синоптики уточнили прогноз погоди на п'ятницю в Україні

Кирило Лютий Суспільство 21:19, 23.07.2020

У п'ятницю, 24 липня, а Україні очікується суха і сонячна погода.

Як свідчать дані Українського гідрометцентру, дощі з грозами можливі лише в Закарпатській області.

У західних областях температура повітря прогріється від 23 до 26 градусів, в центрі і на півночі від 24 до 26, а на сході – до 27 градусів.

Найтепліше, традиційно, буде в південних областях України і в Криму: від +25 до +31 градуса.

У Києві в п'ятницю очікується від 24 до 26 градусів тепла.

Як писав OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, серпень в Україні буде спекотним з мінімальною кількістю опадів в першій половині місяця.

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