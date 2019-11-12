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12 листопада • оновлено в 06:41
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Сухо і прохолодно: синоптики повідомили про різку зміну погоди в Україні

1.8т
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В Україні у вівторок, 12 листопада, очікується суха погода, стовпчики термометрів не піднімуться вище 16 градусів.

Як повідомляють синоптики, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8 ° тепла, вдень 8-13 °, на півдні вночі 6-11 °, вдень 11-16 °.

Новини
Іде похолодання: прогноз погоди в Україні на 12 листопада від ObozTV

Погода в Україні

Погода в Україні

Ілюстрація

У Києві 12 листопада також без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°.

Погода в Україні

Погода в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко спрогнозувала, що істотне похолодання прийде в Україну лише приблизно 20 листопада. До цього погода буде відносно теплою, але дощовою.

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Місце
Україна
Тег
погода
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