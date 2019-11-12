Сухо і прохолодно: синоптики повідомили про різку зміну погоди в Україні

В Україні у вівторок, 12 листопада, очікується суха погода, стовпчики термометрів не піднімуться вище 16 градусів.
Як повідомляють синоптики, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8 ° тепла, вдень 8-13 °, на півдні вночі 6-11 °, вдень 11-16 °.
Погода в Україні
Ілюстрація
У Києві 12 листопада також без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°.
Погода в Україні
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко спрогнозувала, що істотне похолодання прийде в Україну лише приблизно 20 листопада. До цього погода буде відносно теплою, але дощовою.
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