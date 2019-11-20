Сухо і морозно: синоптики попередили про похолодання в Україні

В Україні в середу, 20 листопада, погода істотно не зміниться – буде сухо і морозно, проте вже з четверга, 21 листопада, стане набагато холодніше.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на всій території України без опадів, лише у Вінницькій та Черкаській областях вночі можливі невеликі дощі.

Вночі та вранці в більшості областей туман, вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с.

Погода в Україні "КП"

Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів тепла, на сході прохолодніше – до -3 градусів. Вдень повітря прогріється до 2-7 градусів тепла. У західних областях, а також Одеській області і Криму температура вдень підніметься до 7012 градусів.

У Києві вночі невеликий дощ, туман, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5 градусів тепла, вдень 5-7 градусів.

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