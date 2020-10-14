Сухість у роті назвали можливою ознакою серйозного захворювання

Сухість у роті і печіння у верхній частині горла можуть бути ознаками серйозного захворювання, зокрема цукрового діабету.

За словами лікарів, сухість під час діабету з'являється через зниження відтоку слини на тлі високого рівня цукру в крові, пише Express.co.uk.

Про це можуть свідчити також часті позиви до сечовипускання, невситима жага або тривале загоєння ран.

Крім того, сухість у порожнині рота часто говорить про наявність карієсу або захворюванні ясен. Цей же симптом може бути спровокований уживанням ліків, а також нервовим станом або зневодненням.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, експерти пояснили, чим відрізняється кашель під час коронавірусу та застуди.