Сухість та кровотеча: названі страшні наслідки пандемії COVID-19

Інтенсивне використання мила та дезинфікуючого засобу в боротьбі з коронавірусом COVID-19 призвело до сплеску шкірних захворювань.

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Дерматологи попередили, що постійне використання миючих засобів викликає сухість рук та проблеми зі шкірою, передає Daily Mail.

"Миючий засіб видаляє з шкіри натуральне масло та вологу, що призводить до вторинного дерматиту рук", – повідомила дерматологиня Рейчел Маніфолд.

Пандемія COVID-19

Медикиня зазначила, що через надмірне використання дезінфікуючих засобів у кількох людей шкіра тріскалася аж до кровотечі.

Щоб уникнути таких випадків, лікарі рекомендували не використовувати "домашні антисептики", адже вони можуть набагато небезпечніше, ніж вироблені. Неправильні концентрації в суміші можуть викликати роздратування та привести до опіку шкіри.

Фахівці додали, що найкращим рішенням для боротьби з тріщинами та сухістю шкіри є застосування зволожуючих кремів.

Роздратування шкіри рук Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус сильно впливає на роботу головного мозку та імунної системи, а також може призвести до інсультів та інфарктів у людей похилого віку.