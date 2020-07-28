Давайте я расскажу вам историю, которая требует особого внимания. Это не смешно. Это не про корабельные сосны, Луцкую область и БТР с сбушниками, который приезжает на задержание после самого задержания. Нет, это об одном судебном процессе, который может задеть каждого из нас. Повторяю, каждого!

Поэтому дочитайте пожалуйста до конца.

8 февраля 2018 года патрульные полицейские проводили рейд по игорным салонам Львова. В одном из таких заведений одного из посетителей попросили выложить все из карманов. Он начал доставать содержимое карманов, но внезапно оттолкнул полицейского и резко развернулся. Патрульные решили, что он хочет что-то скинуть и зафиксировав его, надели стяжки на руки за спиной. Они не видели, что когда этот человек отвернулся от них, то проглотил пакетик с содержимым, которое не хотел, чтоб обнаружили копы. В том пакете были наркотики. Пакет попал в дыхательные пути и он задохнулся. Когда копы поняли, что во рту у задержанного что-то есть, то ему неоднократно говорили, чтобы он открыл рот, пытались сами открыть рта, но достать тот пакет не оказалось возможным. В общем, попытка спрятать пакет с наркотиками у себя в желудке стала летальной.

А вот дальше началось самое интересное. Оказалось, что у семьи погибшего серьёзные связи на разных уровнях в прокуратуре и СБУ. И они решили их использовать для наказания патрульных полицейских. В итоге то, что происходит сейчас, напоминает какой-то плохой сериал.

Дело слушает судья, которая находится под подозрением у Высшей Рады Правосудия. Это некая Волоско И.Р., которая является главой Галицкого районного суда Львова. Некоторые источники сообщают, что если она сможет принять решение против этих 6 патрульных полицейских, то претензии ВРП к ней исчезнут. Мол, смогут "порешать". Но у этой судьи серьезная проблема. У неё нет оснований для обвинительного решения. А по полному беспределу она пойти не готова. Понимает, чем это черевато. Потому что все проверки показали - нарушений в действиях патрульных не обнаружено, поскольку все было в соответствии с процедурой и в соответствии со всеми требованиями закона. И судья нервничает.

Тем более, что даже сотрудники тернопольской и львовской прокуратуры, в личном общении, признавали, что состава преступления в действиях полицейских нет, но на них самих есть давление свыше и они вынуждены поддерживать обвинение. И при этом доказательства вины патрульных отсутствуют. А те доказательства, что предлагает прокуратура разваливаются в суде и не выдерживают никакой критики.

Самое удивительное - это поведение прокуроров. У тех, кто наблюдает досудебные слушания, возникает такое ощущение, что они работают и отчитываются лично стороне, которая атакует полицейских, хотя они в этом судебном процессе – просто сторона потерпевшего. Потому что они делают все, что кричат им из зала. Сказали озвучить одно - и это тут же озвучивает прокурор. Крик из зала "Делай это" – и прокурор делает. И суд с этим соглашается и не пересекает. Что еще больше вызывает сомнения в объективности рассмотрения дела. А самое опасное в этой истории - это то, чем процесс может обернуться для каждого из нас.

На фоне тотальной дискредитации полиции, несправедливое осуждение 6 полицейских за выполнение их работы может привести к тому, что полицейские откажутся выполнять свои обязанности. Это значит, что барыги будут в школе "толкать" детям наркотики, а полицейские будут бояться задерживать преступников, потому что их за выполнение своих обязанностей могут еще и наказать. Понимаете? Мерзавцы на основании этой истории будут безнаказанно распространять наркотики нашим с вами детям!

После кошмарных и позорных историй с полицейскими в Кагарлыке и в других городах Украины, намеренно формируется мнение, что все полицейские - это преступники. Обобщение - это страшное оружие. И его используют те, кто хотят под этот шум садить тех полицейских, которые реально служат обществу. Тех полицейских, которые являются тонкой разделительной линией между хаосом на наших улицах и поддержание порядка.

Полицейский, который нарушает закон - это преступник в форме. Он должен быть осужден. Но нельзя всех полицейских огульно обвинять и пытаться имиджево сделать из каждого полицейского преступника, насаждая такой образ в общественном мнении. Хотя криминал будет счастлив если в общественном восприятии "полицейский" станет синонимом "преступника".

И если проанализировать все, что сейчас происходит во время досудебного рассмотрения в этом судебном процессе, то можно сказать, что этих шестерых патрульных намеренно пытаются посадить, за то, что они выполняли свои обязанности в соответствии с законом и задержали человека с разными наркотическими средствами. Напоминаю, что задержанный пытался уничтожить вещдок и съесть его – и поэтому задохнулся.

У меня возникает вопрос, а зачем он это делал? Явно не для того, чтоб патрульные обнаружили у него этот пакет и задали бы потом вопрос кому он собирался наркотики сбыть?

В любом случае я внимательно слежу за всем происходящим в этом судебном процессе. И не я один. И хорошо понимаю, что на кону не только судьбы шести патрульных полицейских, но и наше с вами будущее, а так же право полиции бороться с криминалом и преступниками в рамках закона.

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