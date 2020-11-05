Суддя КСУ відмовився виїхати із санаторію в Конча-Заспі для дітей-сиріт – ЗМІ

Борис Бондар
Борис Бондар
Суспільство
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Сліденко відмовився виїхати із санаторію для сиріт

Суддя Конституційного Суду Ігор Сліденко відмовився звільнити приміщення, яке президент України Володимир Зеленський передав на потреби дітей-сиріт.

Про це розповіли в сюжеті телеканалу "Україна 24". Державне управління справами вже кілька місяців просить суддю покинути номер у санаторії.

У сюжеті сказано, що Сліденко, згідно з декларацією, має в Києві квартиру площею понад 100 кв. метрів.

До санаторію потрапляють насамперед проблемні діти – діти наркоманів, жертви сексуального насильства й ті, кого вигнали з дому.

За словами журналістів, усі мешканці добровільно виїхали і звільнили простір для дітей, крім судді Конституційного Суду Сліденка. Він нібито категорично відмовляється їхати, навіть незважаючи на те, що йому пропонують просторий номер в іншому санаторії.

"Усі 24 номери передано для дітей. Він же себе позиціонує як суддя Конституційного Суду, а не як користувач, який так само, як інші, уклав договір користування, ознайомився з порядком перебування на території та зобов'язався його виконувати", – розповів директор будинку відпочинку "Конча-Заспа" Олександр Гурін.

Журналісти застали в санаторії дружину судді, але вона їм не відчинила двері, відмовившись від коментарів. Також не захотів говорити телефоном і сам Сліденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Член Конституційного Суду України Ігор Сліденко заявив, що президент Зеленський в аудіозверненні до нардепів "наговорив собі на 150 років в'язниці".

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