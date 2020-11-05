Суддя КСУ відмовився виїхати із санаторію в Конча-Заспі для дітей-сиріт – ЗМІ
Суддя Конституційного Суду Ігор Сліденко відмовився звільнити приміщення, яке президент України Володимир Зеленський передав на потреби дітей-сиріт.
Про це розповіли в сюжеті телеканалу "Україна 24". Державне управління справами вже кілька місяців просить суддю покинути номер у санаторії.
У сюжеті сказано, що Сліденко, згідно з декларацією, має в Києві квартиру площею понад 100 кв. метрів.
До санаторію потрапляють насамперед проблемні діти – діти наркоманів, жертви сексуального насильства й ті, кого вигнали з дому.
За словами журналістів, усі мешканці добровільно виїхали і звільнили простір для дітей, крім судді Конституційного Суду Сліденка. Він нібито категорично відмовляється їхати, навіть незважаючи на те, що йому пропонують просторий номер в іншому санаторії.
"Усі 24 номери передано для дітей. Він же себе позиціонує як суддя Конституційного Суду, а не як користувач, який так само, як інші, уклав договір користування, ознайомився з порядком перебування на території та зобов'язався його виконувати", – розповів директор будинку відпочинку "Конча-Заспа" Олександр Гурін.
Журналісти застали в санаторії дружину судді, але вона їм не відчинила двері, відмовившись від коментарів. Також не захотів говорити телефоном і сам Сліденко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конституційний Суд визнав неконституційною статтю, яка передбачала покарання за недостовірне декларування. Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції закрило реєстр електронних декларацій.
29 жовтня президент України Володимир Зеленський провів термінове закрите засідання РНБО. За підсумками зустрічі глава держави доручив правоохоронцям розслідувати причини рішення КСУ, а також запевнив, що система електронних декларацій працюватиме.
Законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" глави держави було зареєстровано на сайті парламенту.
Глава КСУ Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського має ознаки конституційного перевороту в Україні.
2 листопада Зеленський записав аудіозвернення до депутатів від фракції "Слуга народу", в якому наголосив на потребі ухвалити жорстке рішення щодо суддів Конституційного Суду.
Член Конституційного Суду України Ігор Сліденко заявив, що президент Зеленський в аудіозверненні до нардепів "наговорив собі на 150 років в'язниці".