Суддя КСУ спіймав екснардепа на цитуванні воєнної доктрини Путіна

Суддя Конституційного суду України Ігор Сліденко запідозрив екснардепа 8 скликання від "Опозиційного блоку" Олександра Долженкова у цитуванні воєнної доктрини президента Росії Володимира Путіна.

Свої претензії з цього приводу суддя озвучив під час розгляду закону про українську мову на предмет конституційності за поданням 51 парламентаря. Зокрема, Сліденка обурило формулювання політика про "російськомовне населення" України.

"Чи відомо вам, що термін "російськомовні громадяни" є частиною воєнної доктрини Путіна?" – звернувся суддя до Долженкова та процитував заяви лідера країни-агресорки про нібито необхідність захисту "російськомовного населення" в окупованому Криму та на Донбасі.

Колишній нардеп, зі свого боку, заявив, що йому про це нібито нічого невідомо, оскільки у своїх претензіях він керується лише українським законодавством та Конституцією України. Після цього слово знову взяв Сліденко.

Суддя Ігор Сліденко Скріншот відео

"І останнє запитання: в своєму конституційному поданні ви наводите інформацію з приводу чисельності так званого "російськомовного населення". Це число абсолютно точно відображає дані перепису населення України у 2001 році. Чи можна використати дані перепису 2001 року? Минуло уже 19 років, 7% території України наразі знаходяться під окупацією, близько 15% населення також перебувають під окупацією. І якщо так, то хоч якимось чином обгрунтуйте свою позицію", – звернувся суддя КСУ до Долженкова.

Той відповів, що це не його провина, що влада України не проводила перепису населення з 2001 року.

"Я вважаю дані офіційними, репрезентативними та такими, що повинні бути використані через відсутність більш пізніх", – наполягав екснардеп.

Втім у підсумку Сліденко все ж змусив Долженкова визнати, що у нього немає актуальної інформації з приводу того, скільки громадян України є російськомовними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня 2019 року Сліденко вступив у жорстку суперечку із представником президента України у КСУ Федором Веніславським. Тоді він буквально розгромив усі його аргументи у справі про законність розпуску главою держави Верховної Ради.