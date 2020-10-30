Суддя КСУ Сліденко заявив про тиск з боку Офісу президента

Суддя Конституційного суду Ігор Сліденко заявив, що з Офісу президента України (ОПУ) на нього тисли 7 жовтня, вже 8-го він написав заяву про відставку.

Про це він сказав під час брифінгу 30 жовтня. За його словами, заяву ще не розглянули (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я хотів би зробити заяву. Після того, як на мене був здійснений прямий тиск із боку представників Офісу президента перед усними слуханнями 7 жовтня цього року, коли мені зателефонували та сказали, що я поводжуся неправильно і в мене будуть проблеми, 8 жовтня вранці я написав заяву про відставку... Її має розглянути суд", – сказав він.

Прізвище людини, яка телефонувала йому з ОПУ, Сліденко назвати відмовився.

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