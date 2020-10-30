Суддя КСУ пояснив, чому справи про брехню в деклараціях майже відразу закривалися

У статті 366-1 Кримінального кодексу України щодо декларування недостовірної інформації необхідно було змінити лише два слова, щоб вона відповідала Конституції і реально працювала.

Про це на брифінгу заявив суддя-доповідач Конституційного Суду України Ігор Сліденко. Він також пояснив, чому провадження за брехню в деклараціях не мали прерспектив.

"Я поясню, що сталося. 366-у (366-1) статтю (" Декларування недостовірної інформації " – ред.) не можна було застосовувати в тому вигляді, і мої слова підтверджує практика", – сказав Сліденко.

За його словами, за 2019 рік було відкрито 410 проваджень за цією статтею, і закрито майже відразу – 360, інші були закриті пізніше.

"Чому? Тому що стаття була сформульована, до речі деякими активістами ... Їх заклики дуже часто не дружать з юриспруденцією. Склад злочину, визначений ст. 366-1, а там є формулювання "навмисне" – його довести в суді практично неможливо", – сказав суддя.

Саме цим він пояснив масове закриття кримінальних проваджень за брехню в деклараціях.

"Тому всі справи валяться. Якщо прибрати з цієї статті всього 2 слова, і залишити її в такому ж вигляді, то вона повинна бути і повинна застосовуватися. Але зараз вона юридично не визначена. Тому застосувати її неможливо. В цьому її неконституційність", – пояснив Сліденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, конституційний Суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Таким чином судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна і обмежили повноваження НАЗК.