Судді КСУ озвучили власний план виходу з кризи

Судді Конституційного суду підтримали законопроєкт спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова і висловили готовність дати роз'яснення свого рішення щодо е-декларування.

Відповідний законопроєкт нардепи запланували розглянути на наступному пленарному тижні, пише РБК-Україна з посиланням на слова судді КСУ Володимира Мойсика. Він вважає, що попри будь-які конфлікти сторонам необхідно шукати шляхи до порозуміння.

"Ми як Конституційний суд, можливо, і з власної ініціативи, а може хтось до нас звернеться, роз'яснимо наше рішення. Пояснимо, що ми мали на увазі, виносячи його", – заявив він.

На думку Мойсика, документ, представлений Разумковим, виглядає як компромісний варіант.

"Ситуацію треба пом'якшити. Суспільству треба розповісти, що ніякі тут у КСУ не злочинці сидять. Ці "злочинці", якими нас називають, скасували мовний закон Колесніченка-Ківалова, скасували закон Януковича про референдум, не дали скасувати люстрацію тощо. Що ще суспільство може хотіти від цього суду? Цю всю ситуацію зараз просто "розігріли", – сказав суддя.

Мойсик запевнив, що в рішенні КСУ не йшлося про необхідність закривати Єдиний реєстр е-декларацій.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Конституційний суд офіційно скасував кримінальну відповідальність за брехню в декларації. Внаслідок цього Національне агентство запобігання корупції вимушене було закрити реєстр електронних декларацій. Реагуючи на рішення КСУ, президент України Володимир Зеленський закликав до "перезавантаження" КСУ, а під будівлею суду відбулися численні протести.