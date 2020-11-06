Судді КСУ озвучили власний план виходу з кризи
Спікер ВР Дмитро Разумков ініціював законопроєкт №4304 про відновлення дії низки положень антикорупційного законодавства
Ініціаторами його також стали понад 100 народних депутатів фракцій "Слуга народу", "Європейська солідарність", груп "За майбутнє", "Довіра" та позафракційних
Раді рекомендували ухвалити його за основу та загалом
Судді Конституційного суду підтримали законопроєкт спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова і висловили готовність дати роз'яснення свого рішення щодо е-декларування.
Відповідний законопроєкт нардепи запланували розглянути на наступному пленарному тижні, пише РБК-Україна з посиланням на слова судді КСУ Володимира Мойсика. Він вважає, що попри будь-які конфлікти сторонам необхідно шукати шляхи до порозуміння.
"Ми як Конституційний суд, можливо, і з власної ініціативи, а може хтось до нас звернеться, роз'яснимо наше рішення. Пояснимо, що ми мали на увазі, виносячи його", – заявив він.
На думку Мойсика, документ, представлений Разумковим, виглядає як компромісний варіант.
"Ситуацію треба пом'якшити. Суспільству треба розповісти, що ніякі тут у КСУ не злочинці сидять. Ці "злочинці", якими нас називають, скасували мовний закон Колесніченка-Ківалова, скасували закон Януковича про референдум, не дали скасувати люстрацію тощо. Що ще суспільство може хотіти від цього суду? Цю всю ситуацію зараз просто "розігріли", – сказав суддя.
Мойсик запевнив, що в рішенні КСУ не йшлося про необхідність закривати Єдиний реєстр е-декларацій.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Конституційний суд офіційно скасував кримінальну відповідальність за брехню в декларації. Внаслідок цього Національне агентство запобігання корупції вимушене було закрити реєстр електронних декларацій. Реагуючи на рішення КСУ, президент України Володимир Зеленський закликав до "перезавантаження" КСУ, а під будівлею суду відбулися численні протести.