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2 грудня • оновлено в 21:54
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Суд зобов'язав відкрити кримінальну справу проти Богдана за самоуправство

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Національну поліцію України зобов'язали внести відомості до єдиного реєстру проваджень щодо глави офісу президента Андрія Богдана.

Як стало відомо з джерел OBOZREVATEL, він звинувачується в самопрауправстві.

Йдеться про те, що Богдан, не маючи посадових повноважень вимагав зняти мера Києва Віталія Кличка із займаної посади, про що стало відомо з постанови слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, яка потрапила у розпорядження видання.

Постанови слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва у справі Кличко

Постанови слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва у справі Кличко

Постанови слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва у справі Кличко

Постанови слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва у справі Кличко

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський висловив думку, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться звільнити главу ОП Андрія Богдана.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Андрій Богдан
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