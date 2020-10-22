Суд зобов'язав Держгеонадра залишити ліцензію компанії "Велта" на розробку титанового родовища
Верховний суд 21 жовтня визнав бездіяльність державної служби геології та надр України щодо ненадання ТОВ ВКФ "Велта" спеціального дозволу на користування надрами з метою видобутку титанових руд Лекаревського родовища, яке розташоване в Кіровоградській області.
Про це стало відомо з Facebook-сторінки Андрія Бродського, генерального директора компанії "Велта".
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"3 роки боротьби з державою, з яких 20 місяців в суді, за право реалізувати інвестиційний проект. Такі реалії української гірничодобувної промисловості. Сьогодні Верховний суд постановив, що Україні все ж потрібен новий гірничо-збагачувальний комплекс, $30 млн інвестицій, 390 робочих місць, мінімум 62,5 млн. грн. податків на рік. Безпрецедентне явище, коли Держгеонадра програли, а Україна виграла", – зазначив він.
За словами Бродського, Лекаревське родовище розташоване в 7 кілометрах від стабільно працюючого гірничо-збагачувального комплексу, який був побудований з нуля вперше за роки незалежності України. "Велта" займає 2% на світовому ринку титанової сировини, має 10-річну позитивну історію.
"Для нас це логічний крок для розширення потужностей, але Держгеонадра, затягували процес отримання ліцензії на видобуток. Судова система в черговий раз підтверджує неправомірні дії Держгеонадр щодо компанії "Велта". Якби не сьогоднішнє рішення суду, Лекаревське родовище залишилося б серед сотні інших нереалізованих або ще гірше – "сплячих" ліцензій в непрацюючих компаніях. На жаль, сезон будівництва закінчується, і ми розуміємо, що в цьому році розпочати реалізацію проекту ми не зможемо. Але 3-4 місяці – це не 3 роки", – зазначив він .