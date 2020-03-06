Суд заочно заарештував екскомандувача Внутрішніх військ і ексглаву СБУ у справах Майдану

Печерський суд Києва 4 березня заарештував двох колишніх високопоставлених чиновників – керівників правоохоронних органів.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, їх підозрюють у причетності до організації здійснення тяжких і особливо тяжких злочинів проти мітингувальників під час Революції Гідності в лютому 2014 року.

Колишні посадовці ховаються від слідства і суду за межами України. Вони можуть перебувати на території Росії, їх оголосили в розшук.

Такі рішення суду дозволять прокурорам почати процедуру екстрадиції підозрюваних і дадуть можливість застосувати процедури спеціального досудового розслідування і заочного засудження.

За даними Українських новин, мова йде про колишнього командуючого Внутрішніми військами Станіслава Шуляка та ексголову Служби безпеки Олександра Якименка.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Держбюро розслідувань ініціювало законодавчі зміни, щоб притягнути до відповідальності винних осіб у справах Майдану. При цьому правоохоронці мають намір покарати навіть тих осіб, що переховуються за кордоном.

У Генпрокуратурі України заявили, що в справах розстрілів на Майдані в 2013-2014 роках визнали винними 59 осіб.

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