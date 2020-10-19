Суд заборонив згадувати Медведчука у книзі Кіпіані про Стуса

Дарницький районний суд міста Києва заборонив розповсюдження тиражу книги журналіста та історика Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" без дозволу народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Як повідомляє "Суспільне", під час засідання було визнано, що деякі фрази у виданні порушують честь та гідність політика. Втім адвокат автора "Справи Василя Стуса" В'ячеслав Якубенко уточнив, що рішення про заборону розповсюдження книги у первинній редакції не поширюється на ті екземпляри, які вже є у бібліотеках чи у чиїйсь власності.

"Віктор Медведчук просив визнати недостовірними дев'ять фрагментів у книзі "Справа Василя Стуса". Суд задовольнив позов частково. Тобто три фрагменти визнані недостовірними, ще у трьох заборонив використання імені Медведчук як персонажа твору без його згоди", – пояснив він.

Крім того, з автора та видавництва Vivat, яке випустило книгу, стягнули 860 грн на користь Медведчука.

Адвокат Кіпіані також запевнив, що його підзахисний подаватиме апеляцію на рішення суду (він має на це 30 днів), втім точна дата цього поки не відома.

Сам Кіпіані зазначив, що не має наміру просити вибачення у позивача і вносити зміни до своєї книги. "Рішенням суду маємо видалити ці епізоди. Я, звичайно, цього робити не буду", – наголосив журналіст.

Текст рішення суду щодо книги Вахтанга Кіпіані. Facebook Вахтанга Кіпіані

Документ підписаний суддею Заставенко. Facebook Вахтанга Кіпіані

Нагадаємо, книга Кіпіані "Справа Василя Стуса" вийшла у друк у травні 2019 року, а вже у вересні Медведчук заявив, що вимагатиме через суд заборонити її розповсюдження. На думку позивача, у дев'ятьох епізодах видання містяться висловлювання, які не відповідають дійсності та принижують честь і гідність політика. Саме через це він вимагав заборонити розповсюдження книги "у будь-який спосіб на будь-якій території".

У цих епізодах Кіпіані розповідав про Медведчука як адвоката поета Василя Стуса в судовому процесі 1980 року. Тоді поета засудили до 10 років примусових робіт та п'яти років заслання. Стус помер 4 вересня 1985 року в карцері після оголошеного ним голодування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше режисер Роман Бровко розповів, що через певні юридичні моменти із фільму "Заборонений" про українського поета-дисидента Василя Стуса вирізали сцену його розмови з адвокатом Віктором Медведчуком.