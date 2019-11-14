Суд взяв під варту військових, які закупили "браковані" бронежилети для ЗСУ

Чотирьох військовослужбовців, яких разом із генерал-майором Дмитром Марченком підозрюють у закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ, взяли під варту. Водночас одному з них присудили домашній арешт.

Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд міста Києва 14 листопада. Про це розповіла у Facebook волонтерка Ольга Малярчук, зауваживши, що обвинувачення слідчих Держбюро розслідувань і правоохоронців необґрунтовані.

Нагадаємо: за версією слідства, ці особи умисно, за попередньою змовою, закупили тисячі бракованих бронежилетів для Збройних сил України. Те, що вони прострілюються, було доведено експертизами. Вартість укладеного договору – 176 млн грн.

Генерала Дмитра Марченка заарештували 11 листопада mil.gov.ua

"Повідомлена підозра та клопотання про застосування запобіжного заходу – обґрунтовані аудіозаписами розмов між Марченком Д.О., Почтаренком С.В., Каморянським М.Я., Саковцем В.В. та Капінусом О.Ю. про розробку нового стандарту бронежилету, зокрема щодо випробування окремих його елементів", – написала Малярчук.

За словами волонтерки, працівник поліції, який здійснював прослуховування розмов військових, не володіючи навіть мінімальними знаннями в цій сфері, зробив помилковий висновок, що військові обговорюють дефекти чергової партії бронежилетів, які поставляються для ЗСУ.

У підсумку, додала вона, той працівник передав власні неправильні висновки до Держбюро розслідувань. А слідчі ДБР, за браком досвіду чи з інших підстав, навіть не взявшись перевірити зазначені висновки, вирішили, що військові скоїли злочин.

Facebook Ольги Малярчук

"Через службову недбалість та непрофесіоналізм правоохоронців Марченку Д. О., Почтаренку С.В., Каморянському М. Я., Саковцю В. В. та Капінусу О. Ю. повідомлено про підозру. Наразі Генеральна інспекція ГПУ підтримує очевидно незаконні клопотання про застосування запобіжних заходів стосовно військових у вигляді тримання під вартою та заставою у розмірі понад 100 млн грн", – пише Малярчук.

Волонтерка зазначила, що нині захист надав слідчому судді Печерського районного суду м. Києва документи, які підтверджують вищезазначене. Однак його небажання "вдуматися у зміст повідомлення підозри та абсурдності висунутих звинувачень" призвело до того, що Марченку Д. О. і Почтаренку С. В. обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а щодо Саковця В. В . і Капінуса О. Ю. – домашнього арешту.

Facebook Ольги Малярчук

"Інші судді Печерського районного суду м. Києва не вбачають підстав для відводу слідчого судді Білоцерківця О. А. (відвід було заявлено чотири рази), незважаючи на ту обставину, що він уже надав власну оцінку обґрунтованості тверджень сторони обвинувачення у справах чотирьох підозрюваних та не може неупереджено розглянути останнє клопотання про застосування запобіжного заходу щодо Каморянського М. Я.

За словами Ольги Малярчук, у цій ситуації вона вбачає упередженість прокурора Миколи Середи. Оскільки він "продовжує прикривати незаконну діяльність слідчих ДБР", адже дотепер було заявлено уже 5 відводів прокурору.

Водночас підозрювані звернулися до Держбюро розслідувань із заявами про вчинення цим прокурором кримінальних правопорушень.

"Хоча ДБР ще вчора повинно було почати розслідування за заявою Почтаренка", – підсумувала волонтерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Співробітники Держбюро розслідувань і Генпрокуратури провели приблизно 40 обшуків у рамках розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб Збройних сил майна за завищеними цінами.

У понеділок, 11 листопада, суд заарештував начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України генерал-майора Дмитра Марченка, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів.

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