Суд визнав юриста Найєма винним у наклепі на співробітника Нацполіції

Шевченківський районний суд міста Києва постановив визнати недостовірною і такою, що принижує честь, гідність і ділову репутацію, інформацію, яку Найєм Масі-Мустафа розмістив на особистій сторінці в Facebook 2 і 3 вересня 2019 року. Інформація стосувалася заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції Євгена Шевцова.

Про це йдеться в рішенні суду від 25 лютого 2020 року, копію якого у себе в Facebook опублікував Євген Шевцов.

Як повідомляли ЗМІ, відповідну заяву до суду співробітник Нацполіції подав 10 вересня 2019 року.

Масі Найєм Гордон

У публікаціях, які суд визнав недостовірними, Масі Найєм стверджував, "що тиск на професора журналістики Валерія Іванова здійснюється силами і на догоду Е. Шевцова", а також про реформу Нацполіції і її дискредитації.

Суд зобов'язав Масі Найєма протягом 5 календарних днів з дня набрання законної сили рішенням спростувати на його сторінці в соціальній мережі Facebook раніше розміщену недостовірну інформацію.

Примітно, що в суді адвокат і юрист Масі Найєм не захищав себе сам, а користувався послугами адвоката.

Рішення суду UA Portal

Рішення суду UA Portal

Також Євген Шевцов повідомив у Facebook, що подав іще одну позовну заяву проти Масі Найєма.

Як повідомлялося, юрист Масі Найєм захищає сім'ю Іванових. Сина Валерія Іванова Дениса розшукує МВС. Зокрема, його підозрюють у розкраданнях коштів "Укрзалізниці" на 21 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також головний військовий прокурор і заступник генпрокурора Віктор Чумак має намір подати позов за наклеп в його сторону на народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Ківу.

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