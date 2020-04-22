Суд виправдав українських туристів, які втекли з обсервації після повернення з Балі
Оболонський районний суд Києва виправдав чотирьох туристів з Балі, які втекли з обсервації.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє юридична компанія "Міллер", яка захищала їхні інтереси в суді. За їх словами, протокол на туристів склали за день до того, як було прийнято постанову про обов'язкове обсервації.
"Суд закрив адміністративні провадження відносно туристів у зв'язку з тим, що в їхніх діях відсутні склад адміністративного правопорушення передбаченого ст. 44-3 КУпАП", – написали вони.
Також в пості відзначили, що всі втікачі з обсервації люди провели 14 днів на самоізоляції і всі вони не мають ознак COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL, з обсервації через коронавірус з готелю "Козацький" втекли понад 50 осіб, їм склали протоколи зі штрафами в 17 тисяч гривень.