Суд виправдав українських туристів, які втекли з обсервації після повернення з Балі

Оболонський районний суд Києва виправдав чотирьох туристів з Балі, які втекли з обсервації.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє юридична компанія "Міллер", яка захищала їхні інтереси в суді. За їх словами, протокол на туристів склали за день до того, як було прийнято постанову про обов'язкове обсервації.

"Суд закрив адміністративні провадження відносно туристів у зв'язку з тим, що в їхніх діях відсутні склад адміністративного правопорушення передбаченого ст. 44-3 КУпАП", – написали вони.

Суд виправдав частина втекли з обсервації туристів

Також в пості відзначили, що всі втікачі з обсервації люди провели 14 днів на самоізоляції і всі вони не мають ознак COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з обсервації через коронавірус з готелю "Козацький" втекли понад 50 осіб, їм склали протоколи зі штрафами в 17 тисяч гривень.