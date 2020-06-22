Суд виніс вирок командиру батальйону ОУН Коханівському за погроми російських банків

Шевченківський районний суд Києва виніс вирок командиру батальйону ОУН Миколі Коханівському за погроми російських банків у Києві.

Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, суд вирішив позбавити Коханівського волі строком на два роки, але з випробувальним періодом в один рік (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Суддя зачитував деталі справи більше години. Показання свідків зводилися до того, що Коханівський особисто кидав каміння в будівлю "Альфа-Банку" в лютому 2018 року.

Тепер лідер ОУН повинен виконувати всі приписи: не порушувати закон і з'являтися до відповідних служб. Якщо Коханівський порушить одну з вимог, то може вступити в силу вирок про два роки позбавлення волі.

Сам Коханівський висловив незгоду з рішенням суду і заявив, що подаватиме апеляцію. Він як і раніше вважає, що російські банки не повинні працювати в Україні.

Telegram\PavlovskyNews

Telegram\PavlovskyNews

hromadske

Як повідомляв OBOZREVATEL 18 лютого 2018 року націоналісти розбили вікна української "дочки" російського Ощадбанку і "Альфа-Банку" по вулиці Сагайдачного. Також камінням закидали "Росспівробітництво" і Російський культурний центр. Участь у подіях взяли 300-400 осіб.