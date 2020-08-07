Суд відпустив шкуродерку із Запорізької області, яка знімала порно з тваринами

Суд відпустив додому підозрювану в знущанні над тваринами із Запорізької області 24-річну Христину Степаненко.

Про це повідомляє Telegram-канал "Это Запорожье". Відзначається, що рішення про запобіжний захід буде ухвалюватися після отримання результатів експертиз до кінця місяця.

Дії дівчини кваліфікуються відразу за двома статтями: "Виготовлення та збут порно", а також "Жорстоке поводження з тваринами".

Нагадаємо, в Запорізькій області викрили групу шкуродерів, які знімали порно з тваринами, піддаючи їх болісній смерті. Поліція затримала трьох учасників, які продавали доступ до відео в соцмережі "Вконтакте" з таким контентом за 50 доларів

Жертвами шкуродерів в одному з сіл Вільнянського району ставали коти, собаки, кури, гуси та інші тварини. "Групу" очолював 52-річний Олександр, допомагала йому в цьому дружина. 24 річна Христина була головною актрисою в роликах зі вбивствами і тортурами тварин.

Детальніше про шкуродерів у матеріалі OBOZREVATEL.

Telegram "Это Запорожье"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з дачних кооперативів Дніпра невідомі познущалися над цуценям. На здоровій тварині тренувалися робити операції.