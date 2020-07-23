Суд відпустив Погребиського на поруки після інциденту із Волошиним: Порошенко виступив із промовою.

Печерський суд Києва відпустив ветерана російсько-української війни, активіста Олександра Погребиського, якого затримали через інцидент з нардепом від ОПЗЖ Олегом Волошиним під особисте зобов'язання.

Під поруки його взяли депутати партії "Європейська солідарність" та зокрема, п'ятий президент Петро Порошенко. Як повідомляє пресслужба "ЄС" Порошенко під час суду наголосив, що антиукраїнські заяви Волошина є злочином проти державного суверенітету України, за який має бути покарання відповідно до закону.

"Я хотів би доєднатися до заяви Героя України, народного депутата, лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, Героя України, народного депутата, комбрига, командувача десантними військами Михайла Забродського, народних депутатів України і додати свій голос – п’ятого президента України, Верховного Головнокомандувача ЗСУ 2014-2019 рік, в часи, коли Олександр боронив Україну у складі десантної 95-ї бригади. Я дуже добре знаю бойовий шлях цього воїна, цього патріота", – наголосив Порошенко.

На його переконання, дії ветерана у випадку задання запитань Волошину є абсолютно адекватними.

"Олександр – воїн, патріот, ветеран АТО – є абсолютно невинною людиною. Він реалізує своє конституційне право і захищає добровольців, волонтерів як член політичної партії "Європейська солідарність", – зазначив Порошенко.

"Ми маємо місце перешкоджанню політичній діяльності не тільки воїна, не тільки патріота, а й політика Олександра Погребиського. І це робиться за вказівкою керівництва прокуратури і Офісу президента. І це буде предметом окремого розслідування з дискредитації іміджу України в світі, з повернення України назад під російський вплив. Ми цьому будемо максимально перешкоджати", – попередив Порошенко.

Порошенко наголосив: Погребиський діяв відповідно до закону.

"Мова йде про право честі Олександра. Не просто невинна людина – він патріот і діяв у повній відповідності з законом. Я просив би вас повернути абсолютно нікчемну справу нікчемним людям, які сьогодні намагаються запроторити всіх патріотів, всіх добровольців за грати. Сотні людей, які стоять під судом – абсолютна більшість це воїни, ветерани АТО, які підтримують свого бойового побратима. Тоді, коли ці, як щури, ховалися від захисту України по норам, а тепер переслідують воїнів, добровольців, волонтерів, ветеранів", – зазначив п’ятий президент.

"Сашко, народ України з тобою", – наголосив лідер "Європейської солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня народний депутат від фракції ОПЗЖ Олег Волошин, виступаючи з трибуни Верховної Ради, заявив про відсутність у України суверенітету. 21 липня його облили зеленкою біля входу до Верховної Ради. За напад на Волошина затримали ветерана АТО Олександра Погребиського.