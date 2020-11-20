Суд скасував штраф за перевищення швидкості через те, що TruCAM не зафіксував обличчя водія

Перший апеляційний адміністративний суд Краматорська скасував штраф за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год через те, що на знімку, зробленому приладом вимірювання швидкості TruCAM, не видно обличчя водія.

Відповідне рішення суду опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Поліцейські зупинили автомобіль Renault duster в місті Хорол Полтавської області.

Вони показали водієві знімок з приладів TruCAM, який зафіксував порушення – машина рухалася зі швидкістю 118 км/год в населеному пункті.

Однак водій зауважив, що докази його провини непереконливі, оскільки камера не зафіксувала, хто саме перебував за кермом.

Незважаючи на це, поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення.

Водій в свою чергу оскаржив його правомірність в суді.

Як доказ факту перевищення швидкості правоохоронці навели знімок з приладу TruCAM, на якому зафіксовано Renault duster під час руху.

Місцевий суд задовольнив позов водія, скасувавши штраф. Апеляційний суд залишив його в силі з огляду на те, що на фото з TruCAM не зафіксовано особу, яка керувала транспортним засобом на момент скоєння правопорушення.

Крім того в суді зазначили, що на знімку не показаний дорожній знак, який би регламентував обмеження швидкості, тому неможливо встановити, чи рухався транспортний засіб в межах населеного пункту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, завдяки установці на дорогах України перших 50 камер автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху кількість ДТП в таких місцях знизилася втричі. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.