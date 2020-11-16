Суд скасував рішення про заочний арешт Януковича

Суд скасував рішення про заочний арешт Віктора Януковича.

Про це стало відомо з трансляції засідання Київського апеляційного суду 16 листопада. Йдеться про справу розгону Майдану 18-20 лютого 2014 року.

Як писав OBOZREVATEL, ще в січні 2019 року суд над Януковичем виніс вирок: визнання винним і позбавлення волі строком на 13 років.

Януковича визнали винним у державній зраді й пособництві у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. Однак його виправдали за звинуваченням у пособництві посягання на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей.

За словами колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова, Януковичу вдалося втекти з України в лютому 2014 року завдяки тому, що він зі своєї резиденції в Межигір'ї попрямував до Криму, де сховався на базі військово-морських сил Росії. Відтоді колишній президент перебуває на території країни-агресора.