Суд скасував рішення про заочний арешт Януковича
Рішення про взяття під варту ексглави держави було ухвалено Печерським судом столиці 12 травня 2020 року
Скасовано, за інформацією сторони захисту, через "процесуальні порушення та непідтвердженість підозри"
Спрямоване на повторний розгляд до того ж Печерського райсуду
Суд скасував рішення про заочний арешт Віктора Януковича.
Про це стало відомо з трансляції засідання Київського апеляційного суду 16 листопада. Йдеться про справу розгону Майдану 18-20 лютого 2014 року.
Як писав OBOZREVATEL, ще в січні 2019 року суд над Януковичем виніс вирок: визнання винним і позбавлення волі строком на 13 років.
Януковича визнали винним у державній зраді й пособництві у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. Однак його виправдали за звинуваченням у пособництві посягання на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей.
За словами колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова, Януковичу вдалося втекти з України в лютому 2014 року завдяки тому, що він зі своєї резиденції в Межигір'ї попрямував до Криму, де сховався на базі військово-морських сил Росії. Відтоді колишній президент перебуває на території країни-агресора.