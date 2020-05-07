Суд скасував ослаблення карантину в Черкасах

Юрій Сергієнко Суспільство 20:59, 7.05.2020 Оновлено: 21:13, 7.05.2020

Черкаський окружний адміністративний суд ухвалив скасувати ослаблення карантину в Черкасах.

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Так, суд 6 травня задовольнив заяву обласної держадміністрації, повідомляється на сайті ОДА (щоб подивитися документи, проскрольте новину до кінця).

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"Черкаський окружний адміністративний суд розглянув і задовольнив заяву про забезпечення позову Черкаської обласної державної адміністрації з приводу скасування рішення Черкаського міськвиконкому щодо ослаблення карантину", – йдеться у повідомленні.

Ухвала підлягає негайному виконанню, вона може бути оскаржена протягом 15 днів.

Суд скасував ослаблення карантину в Черкасах
ck-oda.gov.ua
Суд скасував ослаблення карантину в Черкасах
ck-oda.gov.ua
Суд скасував ослаблення карантину в Черкасах
ck-oda.gov.ua
Суд скасував ослаблення карантину в Черкасах
ck-oda.gov.ua
Суд скасував ослаблення карантину в Черкасах
ck-oda.gov.ua
Суд скасував ослаблення карантину в Черкасах
ck-oda.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Черкаська міськрада з 30 квітня вирішила вийти із карантину та відкрити об'єкти торгівлі та сферу послуг. Фото відповідного рішення опублікували в мережі.

  • Після цього міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв жорстко відреагувати на ослаблення карантину в Черкасах, а президент України Зеленський навіть пригрозив Анатолію Бондаренку "юридичними наслідками" за таке рішення.

  • У відповідь на це мер Черкас заявив, що його не залякати кримінальним переслідуванням за пом'якшення обмежувальних заходів.

  • А ще трохи пізніше Бондаренко опублікував листування нібито з першим заступником глави ОПУ Сергієм Трофімовим, в якому останній йому погрожував. У пресслужбі ОПУ ж заявили, що Трофімов не спілкувався з мером Черкас за допомогою смс-повідомлень.

  • Пізніше Бондаренко пояснив, чому змінив свою позицію з карантину в області та зважився почати його ослаблення достроково.

  • 3 травня на вулицях Черкас помітили військову техніку та Національну гвардію.

  • Черкаська облдержадміністрація підготувала позов із вимогою скасувати рішення Черкаського міськвиконкому щодо ослаблення карантину в обласному центрі.

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