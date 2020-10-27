Суд підтвердив звільнення Ситника з НАБУ: Мін'юст виконувати відмовився

Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника звільнено з посади.

Інформацію про це, а також про рішення щодо вилучення прізвища посадовця з реєстрів як керівника антикорупційного органу 27 жовтня підтвердила пресслужба Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).

Суд поновив на посаді колишнього керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Карєєва, визнавши незаконним його звільнення.

Цю інформацію підтвердив також суддя-спікер ОАСК Богдан Санін на своїй сторінці у Facebook.

"У зв’язку із надходженням великої кількості запитів про окрему ухвалу щодо директора НАБУ:

1. Не фейк.

2. Новина буде розміщена на сайті ОАСК", – написав він.

При цьому в Мін'юсті кажуть, що виконати рішення щодо Ситника не можуть. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook.

"...ОАСК вимагає органи державної влади відреагувати на рішення Конституційного Суду України від 28/08/2020, яким визнано неконституційним указ Президента України про призначення директора НАБУ... щоб додати визначеності, поясню кілька ключових проблем:

Мін’юст не може вносити зміни до Єдиного державного реєстру, щоб виконати будь-яке рішення Конституційного Суду України або ж окремої ухвали.

Зміни до інформації, що містяться в реєстрах, вносяться державними реєстраторами, а Мін’юст лише розглядає скарги на дії реєстраторів та вносить дані у ЄДР винятково за результатами розгляду таких скарг", – написав він.

Малюська наголосив, що "часи, коли у Мін’юсті була реєстраційна служба та реєстратори, давно минули".

"Тобто ані правової підстави, ані повноважень виключати інформацію про Ситника як директора НАБУ з ЄДР немає і він там залишиться", – пояснив міністр.

Він також розповів, що питання про те, чи є НАБУ органом виконавчої влади, однозначно та до кінця не вирішене.

"КСУ у своєму рішенні вказав, що у НАБУ є ОЗНАКИ центрального органу виконавчої влади, однак чіткої тези про те, що це таки орган виконавчої влади, немає", – написав він.

Також, за його словами, положення закону про НАБУ у частині процедури призначення директора НАБУ все ще чинні та залишаться такими до 17 грудня 2020 року.

"Ну і якщо підбити підсумок, то статус-кво щодо НАБУ і його керівника не змінився. НАБУ як був, так і залишається повноцінно функціонуючим правоохоронним органом", – підсумував Малюська.

Санін підтвердив звільнення Ситника Facebook Богдан Санін

Малюська прокоментував звільнення Ситника Facebook Denis Malyuska

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що ОАСК постановив направити в ДБР вказівку відкрити кримінальну справу за невиконання рішення КС Ситником, за спробу незаконного захоплення влади, а також за незаконне привласнення ним владних повноважень.