Суд перегляне рішення про домашній арешт, – Стерненко

Активіст Сергій Стерненко, якому вчора, 15 червня, Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заявив, що рішення буде переглянуто.

На своїй сторінці в Facebook він пояснив це тим, що виконати його неможливо. Суддя погодився.

"Голова Шевченківського суду пообіцяв, що буде перегляд, оскільки сьогоднішню ухвалу неможливо виконати. Він особисто прибув до суду і пообіцяв це під відеозапис", – написав активіст.

Сергій Стерненко заявив, що суд перегляне рішення про домашній арешт Facebook Сергія Стерненка

Трохи раніше Стерненко пояснив в Facebook, чому не зможе знаходитися під цілодобовим домашнім арештом за місцем прописки.

"За адресою вулиця Приморська, 37, знаходиться військова частина, прикордонний загін якщо бути точніше. Туди неможливо зайти, якщо ти не є прикордонником і ти там не служив. Я там не мешкаю і ніколи не мешкав. Я там прописаний, тому що мій батько там служив і був там прописаний і мене туди як дитину прописали. І у мене питання, як мені виконати рішення суду, в якому мені прописано домашній арешт? Тому що я там не проживаю. Суддя знав, що я проживаю в Києві. Прокурор йому про це сказав, суддя про це прекрасно знає, але він мені призначає домашній арешт в Одесі, у військовій частині, знаючи, що це неможливо виконати", – написав активіст.

Він уточнив, що у вівторок, 16 червня, повідомить про дату перегляду судом рішення про запобіжний захід.

Суд перегляне рішення про домашній арешт Сергія Стерненко Facebook Сергія Стерненко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід активісту Сергію Стерненко.