Суд дозволив проведення обшуків на телеканалі "Прямий" – джерела

Гліб Іванов Суспільство 15:35, 30.11.2020 Оновлено: 15:36, 30.11.2020

Печерський районний суд дозволив проведення обшуків на телеканалі "Прямий".

Про це повідомили на сайті каналу із посиланням на власні джерела. Крім того, керівництву "Прямого" стало відомо, що справу про купівлю-продаж каналу буцімто з порушеннями продовжили ще на рік.

"Такі дії суду і правоохоронних органів в особі Державного бюро розслідувань колектив "Прямого" розцінює як спробу вплинути на роботу телеканалу та тиск на свободу слова. Відповідні листи телеканал направить до міжнародних установ та закликає колег не бути байдужими і долучитись до підтримки телеканалу", – сказано у заяві "Прямого".

На сайті нагадали, що, справа тягнеться ще з 2019 року. Уже двічі телеканал за рішенням того ж Печерського суду надавав потрібні документи, жодної реакції не надходило.

Раніше Олег Корецький повідомив, що керівники Державного бюро розслідувань, зокрема перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков, давали вказівки слідчим вжити заходів для арешту телеканалу "Прямий" як речового доказу, внаслідок чого канал мав припинити свою діяльність.

Нагадаємо, екскерівник слідчої групи ДБР Олег Корецький заявив, що керівники бюро, зокрема перший заступник директора установи Олександр Бабіков, давали вказівки слідчим вжити заходів для арешту телеканалу "Прямий" як речового доказу, внаслідок чого канал мав припинити свою діяльність.

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